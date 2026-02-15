Allanamientos en Paraná: secuestraron cocaína y armas de fabricación casera

REDACCIÓN ELONCE
Un importante operativo policial se desarrolló en barrio Aloatti de Paraná. Secuestraron envoltorios de cocaína, armas de fabricación casera y combustible para presuntos cócteles molotov. Dos hombres fueron identificados y quedaron supeditados a la causa.
El allanamiento en barrio Aloatti de Paraná permitió el secuestro de estupefacientes fraccionados, armas de fabricación casera y otros elementos vinculados a una causa por daños y abuso de armas. El procedimiento se desarrolló este sábado en una vivienda de la capital entrerriana, donde trabajó personal policial en el marco de operativos de seguridad y prevención.
Según la información brindada por la Departamental Paraná de Policía, durante el despliegue se incautó una cantidad considerable de droga que estaría lista para su comercialización. En total, los efectivos realizaron cuatro procedimientos simultáneos en el barrio.
En el lugar se secuestraron dos armas de fuego de fabricación casera, 14 envoltorios de cocaína y un envase de gaseosa que contenía un litro de nafta, el cual sería utilizado para la fabricación casera de cócteles molotov.
Identificados y causa en trámite
Por disposición del fiscal interviniente, se procedió a la correcta identificación de dos hombres, quienes quedaron supeditados a la causa judicial. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre eventuales detenciones.
El operativo generó un importante movimiento policial en la zona. Las medidas se enmarcaron en una causa que investiga presuntos hechos de daños y abuso de armas, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados para determinar su vinculación con otros episodios delictivos en la ciudad.