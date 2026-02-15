Choque de dos vehículos en el cruce de las Rutas 12 y 127: un hombre sufrió fractura

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ocurrió este sábado en jurisdicción de El Pingo. Colisionaron un Renault Logan y una camioneta Renault Alaskan. Los ocupantes fueron trasladados a hospitales de Cerrito y El Pingo; uno presentó fractura de costilla.
Un choque en las Rutas 12 y 127 en El Pingo dejó como saldo varios heridos leves y una persona con fractura de costilla tras el fuerte impacto registrado este sábado por la mañana en el departamento Paraná. El siniestro ocurrió alrededor de las 10 en el cruce de las rutas nacionales Nº 12 y Nº 127, en jurisdicción de El Pingo.
Según se informó, el accidente fue protagonizado por un automóvil Renault Logan que circulaba por la Ruta 12 con destino a Esquina, provincia de Corrientes, y una camioneta Renault Alaskan que transitaba por la Ruta 127 en dirección hacia San Juan, indicó FM Cerrito.
En el rodado menor viajaban un padre y su hijo, de 65 y 46 años, oriundos de Rosario. En tanto, en la camioneta se trasladaban un matrimonio de 42 y 31 años junto a sus hijos de 6 y 10 años, con domicilio en San Juan.
Traslados y asistencia médica
Tras el fuerte choque, todos los ocupantes fueron derivados en ambulancia y asistidos en forma distribuida en los hospitales de Cerrito y El Pingo. De acuerdo a los primeros diagnósticos médicos, las lesiones fueron de carácter leve, salvo el conductor del Renault Logan, quien presentó fractura de costilla.
El procedimiento contó con la intervención de personal policial y el apoyo de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en la asistencia y en las tareas preventivas en la zona del siniestro.
Las causas del accidente son materia de investigación para determinar la mecánica del impacto en uno de los cruces más transitados del departamento Paraná.