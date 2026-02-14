Hallaron muerta a una estudiante en La Plata: sospechan que fue atropellada y abandonada

Una joven de 18 años que era buscada desde la noche del viernes fue hallada sin vida este sábado por la mañana en el barrio Villa Elvira, en La Plata. El cuerpo fue encontrado en una zanja y la causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho como homicidio.

La víctima fue identificada como Eugenia Carril, estudiante universitaria. El hallazgo se produjo en la zona de calles 3 y 96, luego de que vecinos alertaran al 911 por la presencia de una persona tendida en el lugar. Al arribar, efectivos policiales y personal de la Policía Científica confirmaron el fallecimiento y constataron que el cuerpo presentaba múltiples golpes.

El caso que inicialmente fue reportado como “hallazgo de persona” derivó en una causa penal por homicidio tras el análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal de La Plata, que permitieron reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven.

Las cámaras y la hipótesis del impacto

De acuerdo a los registros fílmicos, la estudiante descendió de un colectivo de la Línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96 durante la noche del viernes. Desde allí caminó varias cuadras hacia su domicilio, ubicado en 1 y 96.

🔴Eugenia Cynthia Carril de 18 años fue encontrada muerta en una zanja en la localidad de Villa Elvira, La Plata. ⚠️Los investigadores sospechan que un automovilista la atropelló y se dio a la fuga pic.twitter.com/RXoFy8c7KD — El Destape (@eldestapeweb) February 14, 2026

En ese trayecto, las cámaras captaron el momento en que habría sido embestida por una camioneta. El conductor del vehículo se dio a la fuga sin prestar asistencia. “En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y una maniobra imprudente terminó en el embiste seguido de muerte de la víctima”, indicó un investigador a la Agencia NA.

La hipótesis principal apunta a un impacto vehicular seguido de abandono de persona, aunque la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La búsqueda y la causa judicial

Ante la falta de noticias durante la noche, la familia había iniciado una intensa campaña de difusión en redes sociales para dar con su paradero. La confirmación del hallazgo se produjo durante la mañana del sábado, generando conmoción en la comunidad.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso peritajes sobre el cuerpo y el análisis de las imágenes de seguridad para identificar al conductor involucrado.