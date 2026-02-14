Grave accidente en Ruta 2: choque entre un auto y una camioneta terminó con una víctima fatal

Un grave accidente ocurrió este sábado en la Ruta 2 y dejó como saldo un joven fallecido y dos personas heridas. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 191, en el carril ascendente, en jurisdicción de la localidad bonaerense de Castelli.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho involucró a una Ford EcoSport gris y una Toyota Hilux del mismo color. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de manera frontal en un tramo recto de la autovía.

Como consecuencia del impacto, murió el conductor del automóvil, identificado como Sebastián Traverso, de 20 años y oriundo de Castelli. El joven quedó atrapado en el interior del rodado y no pudo ser reanimado por los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Los heridos y el operativo

En la camioneta viajaban Pablo Cortes, de 55 años, y Andrea Agariz, de 47. Ambos fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones que estaban siendo evaluadas al cierre de esta edición. No se informó oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.

Tras el accidente, personal de seguridad y asistencia vial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y preservar el lugar del hecho. Los vehículos involucrados fueron removidos por grúas de AUBASA, mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Investigación en curso

Según los primeros datos recabados, las condiciones climáticas eran favorables, con cielo despejado y buena visibilidad. El sector donde ocurrió el accidente es recto, por lo que una de las hipótesis iniciales apunta a una posible mala maniobra, aunque no se descartan otras circunstancias.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Castelli, a cargo de la fiscal Bruno Hermosa, que caratuló el hecho como “homicidio culposo”. Se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas y testimoniales para determinar con precisión cómo se produjo la colisión fatal.