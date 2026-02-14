Graciela Alfano disfrutó de una playa nudista

La actriz y mediática compartió un video desde una playa nudista en Punta del Este y sorprendió a sus seguidores. “Revoleé la bikini”, escribió en Instagram, donde recibió miles de elogios.
Graciela Alfano hizo nudismo a los 73 años y revolucionó las redes sociales al compartir un video desde una reconocida playa de Punta del Este, en Uruguay. La mediática publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, y cosechó miles de “likes” y comentarios.
Instalada desde hace varias semanas en el principal balneario uruguayo, Alfano disfruta del verano entre eventos, cenas y jornadas de playa. En esta oportunidad, visitó un parador cercano a la playa nudista Chihuahua, donde decidió prescindir del traje de baño y registró el momento para sus seguidores.
En el video se la observa hospedándose en un domo, también conocido como eco-cabaña, una modalidad vinculada al “glamping”, que combina el contacto con la naturaleza con comodidades de lujo.
“Revoleé la bikini”
Al compartir el contenido, Alfano escribió: “Hoy comparto con Uds un lugar tan sorprendente como icónico! LOS DOMOS!! A escasos metros de la playa Solanas y enclavados en medio de la Naturaleza Pura, con visitas de colibríes y mariposas a toda hora, un ambiente de confort y lujo fabulosos!”.
Luego agregó una frase que rápidamente se viralizó: “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, revoleé la bikini al agua!!”.
En las imágenes finales del video se la ve en la playa sin ropa, utilizando solo una gorra para protegerse del sol y cubriendo su torso con emojis, en una publicación que generó amplia repercusión.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Seguís cada vez más bella”, “Qué divina Grace”, “Siempre sorprendiéndonos” y “Belleza única” fueron algunos de los mensajes que recibió, difundió Clarín.
La “nueva longevidad” y su versión “therian”
Alfano suele referirse a la “nueva longevidad”, concepto con el que promueve vivir intensamente sin que la edad cronológica sea un límite. Días antes había publicado imágenes en bikini amarilla y mencionó a los “superagers”, a quienes definió como “personas cuyo cuerpo no corresponde a la edad cronológica”.
Además, en otra publicación reciente habló sobre su “versión therian”, sumándose a una tendencia que circula en redes sociales. “Hoy comparto mi versión therian. Siempre me sentí una tigresa con todos los atributos”, escribió.
En esa línea, describió características que, según afirmó, la representan: “Liderazgo natural: nunca pedí permiso, ocupo mi lugar. Seguridad y presencia: entro en un lugar y se nota. Determinación: voy por lo que quiero y no me detengo”