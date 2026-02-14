Luck Ra le pondrá ritmo a la segunda noche de la Fiesta de la Artesanía

Luck Ra será el encargado de ponerle ritmo a la segunda noche de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrolla en Colón y reúne a miles de visitantes en el tradicional predio del evento. El espectáculo de este sábado forma parte de una grilla artística que incluye figuras nacionales y talentos regionales.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

En la primera luna del tradicional encuentro artesanal, el público disfrutó de una amplia programación artística que tuvo como gran cierre la presentación de La Beriso, que convocó a una multitud en el escenario mayor.

Grilla completa del fin de semana

La programación de este sábado 14 de febrero incluye a Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala, Luciano Creiner y el cierre a cargo de Luck Ra, quien promete un show cargado de energía y canciones populares.

Para el domingo 15, el escenario recibirá a Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu, Tomi Jackson y el esperado cierre de Abel Pintos.

En tanto, el lunes 16 se presentarán Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero, La Big Band y el cierre estará a cargo de La K’onga, completando así tres jornadas consecutivas de música en vivo.

Entradas, promociones y beneficios

Los valores de las entradas generales para las jornadas del sábado, domingo y lunes fueron fijados en 50.000 pesos. El sector de plateas tiene costos adicionales que varían entre 10.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la ubicación y el día elegido.

El Banco de Entre Ríos ofrece una promoción de seis cuotas sin interés para la compra de los pases generales, facilitando el acceso al evento.

La venta física se realiza desde las 08:00 en las boleterías ubicadas en el predio, sobre la intersección de la ruta 135 y calle San Martín. Allí se acepta pago en efectivo y con tarjetas de crédito o débito. La modalidad online se encuentra habilitada a través del sitio 1000tickets.

Beneficios para residentes y visitantes

La organización dispuso beneficios exclusivos para vecinos de Colón, quienes acceden a un descuento del 50% en el valor de las entradas durante todo el desarrollo de la fiesta. De este modo, los colonenses abonaron 20.000 pesos para la noche de La Beriso y 25.000 pesos para las jornadas de Luck Ra, Abel Pintos y La K’onga.

Además, los visitantes provenientes de la República Oriental del Uruguay cuentan con una bonificación del 50% en el peaje de regreso, una medida orientada a fomentar la integración regional y facilitar la participación en el festival más convocante de la ciudad.