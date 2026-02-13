Quini 6 pone en juego un pozo con récord histórico: la millonaria suma que sortea cada modalidad

El pasado miércoles, el Quini 6 quedó vacante en los principales premios de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, del sorteo número 3.347. Sin embargo, el próximo sorteo del Quini 6, que se realizará este domingo, tendrá un pozo acumulado que se convertirá en récord histórico: $17.650.000.000. Se estiman 1.600.000 apuestas para el domingo 15 de febrero.

La Lotería de Santa Fe, dio a conocer la millonaria suma que sorteará cada modalidad, este domingo 15 de febrero, a las 21.15.

Los próximos pozos individuales estimados:

Tradicional Primer Sorteo: $7.395.000.000

La Segunda: $1.570.000.000

Revancha: $8.130.000.000

Siempre Sale: $400.000.000

Extra: $155.000.000

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias).

El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varias modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números).

En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador. Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.