El sector turístico de Paraná tiene "muy buenas" expectativas para el fin de semana largo

El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó: “Desarrollamos acciones con una visión público-privada. El Ejecutivo que dirige Rosario Romero cree y concibe las políticas de promoción del turismo y todas sus aristas con esta impronta de colaboración”.

En la amplia oferta de actividades, se destacan:

-Feria de Carnaval: más de 180 emprendedores, artesanos y gastronómicos en el Puerto Nuevo - Costanera Baja. Del 13 al 17 de febrero.

-Carnavales 2026: Desfile de comparsas, batucadas y agrupaciones carnavaleras. Entrada: $5000. Calle Salvador Maciá (entre Artigas y Coronel Uzin). Del 13 al 16 de febrero

-Paraná Bus Turístico: Recorrido a cielo abierto por la ciudad y sus lugares emblemáticos. En esta oportunidad, la Asociación Ex Alumnos de la Escuela Normal será la responsable de la venta del Bono Solidario. Consultas en el Centro de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín, Parque Urquiza) y en @paranabusturistico. Del 14 a 17 de febrero.

-Recorridos Pedestres Descubrí Paraná: Circuito por la historia, monumentos, lugares y paisajes que caracterizan a la ciudad. Libre y Gratuito. Del 14 a 16 de febrero.

Más actividades

Reserva Natural Islote Curupí, el servicio de bicicletas públicas Bicivía Paraná (gratuito durante el fin de semana), los shoppings La Paz y Paso del Paraná, viñedos, el circuito El Paraná y sus Aldeas; y playas como el Balneario Municipal, con solárium, duchas, sanitarios, gastronomía y más; y el Balneario Thompson, que ofrece servicio de sombrillas, solárium duchas, espacios con mesas y bancos, zonas de recreación y espacios deportivos.

Más información sobre la agenda en las redes de la Municipalidad de Paraná y Paraná Turismo.