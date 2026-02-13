Cuánto necesita una familia tipo para viajar durante el fin de semana largo de Carnaval

Armar las valijas para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval exigirá este año un presupuesto promedio de $1.265.013 para una familia tipo, una cifra que representa el 74% de un salario medio en la Argentina. A pesar del contexto económico, el esfuerzo financiero de los hogares se mantuvo estable en comparación con el año pasado.

Según supo Noticias Argentinas, el último informe elaborado por el Instituto de Economía de la UADE (INECO) destaca que la suba de salarios logró compensar los aumentos nominales del sector turístico, permitiendo que el poder adquisitivo para viajar "se mantuviera prácticamente constante" entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Para establecer la métrica, el relevamiento tomó como modelo a una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) que viajen durante los cuatro días del feriado de Carnaval, pautado del 14 al 17 de febrero.

Gastos incluidos: Pasajes de traslado terrestre (micro) y alojamiento.

Gastos excluidos: Comidas, excursiones, compras extra y actividades recreativas, por lo que el monto final real dependerá de los hábitos de consumo de cada turista.

El estudio expone una fuerte dispersión de precios, impulsada fundamentalmente por las distintas tarifas de hospedaje a lo largo del país. La brecha es tal que viajar a San Carlos de Bariloche cuesta 3,5 veces más que ir a Rosario.

Precios promedio, destino por destino:

A continuación, el ranking con el presupuesto total estimado para los 25 centros turísticos relevados a nivel nacional:

San Carlos de Bariloche: $2.378.379

Puerto Iguazú: $1.822.842

Puerto Madryn: $1.776.360

Mar de las Pampas: $1.734.178

San Salvador de Jujuy: $1.728.302

Valeria del Mar: $1.603.241

Corrientes (Capital): $1.439.439

Villa Carlos Paz: $1.420.743

Gualeguaychú: $1.344.307

Monte Hermoso: $1.302.728

San Miguel de Tucumán: $1.274.188

Colón (Entre Ríos): $1.263.500

Mar del Plata: $1.259.033

Salta (Capital): $1.226.722

Ostende: $1.192.146

Mendoza: $1.139.380

Ciudad de Córdoba: $1.135.886

Villa Gesell: $1.118.138

San Bernardo: $928.071

San Antonio de Areco: $912.913

Mar de Ajó: $905.723

Miramar: $808.838

San Clemente del Tuyú: $802.440

Tandil: $770.805

Rosario: $675.246