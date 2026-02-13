Aclaran que el acusado de femicidio en Gualeguay "no quiso quitarse la vida" pero "tuvo un episodio de violencia"

El presunto autor del femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido este jueves en Gualeguay, fue detenido tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad.

El subjefe departamental de Policía de Gualeguay, Mauricio Ferreira, dialogó con Elonce y aclaró que el acusado no intentó quitarse la vida tras ser arrestado, como había trascendido.

“Se dijo que el detenido se encuentra en el hospital porque tuvo un intento de autodeterminación, pero eso no es verdad. Sufrió un pico de violencia, pero no hubo un intento de quitarse la vida”, señaló.

Ante la consulta sobre si se trató de una agresión por parte de otros internos, aclaró: “No, él tuvo actos de violencia, como un pico de estrés. Se puso muy violento, no había forma de calmarlo. Fue en el consultorio del médico cuando lo estaba revisando y el profesional se comunicó con la fiscal, con quien estamos trabajando codo a codo, y se dispuso la internación en el hospital local. Está bajo segura custodia”.

El jefe policial confirmó que el detenido se autolesionó en el marco de ese episodio, aunque remarcó que no se trató de un intento de suicidio.

Consultado sobre su estado actual, Ferreira indicó: “Se encuentra detenido, alojado en el hospital local, bajo segura custodia y con buen estado de salud”.

El detenido fue identificado como Ernesto Francisco Camaño, de 50 años.

En cuanto al vínculo con la víctima, sostuvo: “Por el momento lo que tenemos es vecino y conocido del barrio. Después se seguirá con la investigación a ver si había otro tipo de relación”.

Respecto de la víctima, Ferreira confirmó que el cuerpo fue trasladado a la morgue local y luego entregado a sus familiares. Sobre los resultados de la autopsia, aclaró: “Eso lo tiene que manejar la Justicia. No hay un tiempo determinado para conocerlo y a nosotros no nos llegan esos resultados, se lo manejan directamente con la Justicia”.

La investigación continúa con relevamientos en la zona y búsqueda de testimonios. “Se sigue trabajando, recorriendo la zona en busca de testigos no presenciales, porque fue entre una vivienda”, explicó.

En relación con el posible hallazgo del arma utilizada, indicó: “Por el momento no, y se sigue trabajando”.

Finalmente, Ferreira informó que el acusado aún no fue indagado formalmente debido a su internación. “No ha sido indagado dado el estado que está ahí en el hospital internado. Cuando se le dé el alta seguramente fiscalía irá a disponer”, concluyó. Elonce.com