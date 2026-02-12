Aumento para bancarios: a cuánto llega el básico y se actualizó el bono por su día en noviembre

Luego del dato de inflación de enero, la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector actualizaron los salarios básicos. Las subas de los haberes se aplican en tiempo y forma, casi en forma automática.
Conocido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, la Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresarias del sector actualizaron los salarios básicos de enero. Las partes mantienen la modalidad de incrementar los ingresos de la actividad en línea con la marcha de la inflación.
Antes de fin de año, también pactaron que continuarán con esta metodología hasta marzo, cuando volverán a reunirse para analizar cómo sigue la paritaria.
Según la organización gremial que encabeza Sergio Palazzo, la negociación permite "sostener el poder adquisitivo más allá de las variables económicas", tomando como ejemplo que en el 2025 consiguieron una mejora anual del 31,5 por ciento que va en línea con el costo de vida.
Aumento de sueldo para bancarios: cómo quedó el básico
La Bancaria y las entidades crediticias -tanto del sector privado como público, más el Banco Central- incrementaron los ingresos de las trabajadoras y trabajadores bancarios, que se extiende a "todas las remuneraciones brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales", indicaron.
El sindicato y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central, no esperan la homologación del incremento de parte de la secretaría de Trabajo y las subas de los haberes se aplican en tiempo y forma, casi en forma automática.
Con una inflación del 2,9% para enero, el sueldo básico, entonces, quedó de la siguiente manera: Salario inicial: $2.125.068,01
Este es el sueldo de un bancario que recién ingresa en la actividad. Pero también hay que computar adicionales como títulos, antigüedad o presentismo. Desde el gremio subrayaron que "una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios".
Jugoso bono por el Día del Bancario
También se actualizó el Día del Bancario, que se cobra el 6 de noviembre de cada año y se debe liquidar en su totalidad. Por ahora quedó en $1.894.425,01, que también irá variando al ritmo del IPC de cada mes.
La actualización automática permite despejar cualquier tipo de conflicto por reclamo salarial, aunque La Bancaria está atravesando un enfrentamiento con el Banco Santander por el cierre de unas 40 sucursales en todo el país, consigó IProfesional.
Por otra parte, Palazzo, en su rol de diputado nacional, criticó la aprobación del proyecto de reforma laboral en el Senado y reiteró que la iniciativa "retrotrae 120 años la situación de los trabajadores", afirmó que la iniciativa oficial "quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita a las organizaciones gremiales".
Avisó además que la reforma abriría la puerta a "negocios que favorecerá a los amigos del poder". Como ejemplo, cuestionó la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL), al que apuntó como un mecanismo mediante el cual "la plata de los jubilados se la van a dar a las empresas para que echen trabajadores".
Palazzo manifestó que desde la asunción del presidente Javier Milei "más de 400 personas pierden su empleo por día y más de 30 pymes cierran diariamente", cifras que, a su juicio, reflejan el impacto negativo de las políticas oficiales sobre el empleo y la producción.