Reforma laboral y su impacto en monotributistas: qué pasará con los trabajadores que más crecieron en 15 años

La reforma laboral y su impacto en los monotributistas abrió un nuevo escenario para el mercado de trabajo argentino, especialmente para el único segmento que creció de manera sostenida en los últimos 15 años, mientras el empleo formal privado permaneció estancado o en retroceso.

Con la nueva normativa, quedó legalizada la contratación de un trabajador independiente aun cuando en la práctica cumpla condiciones típicas de una relación de dependencia. De esta manera, lo que hasta ahora podía considerarse una “relación de dependencia encubierta” y derivar en litigios judiciales por registración deficiente, pasó a estar contemplado explícitamente por la ley.

Hasta la sanción de esta reforma, la Justicia laboral analizaba los hechos concretos por encima del contrato firmado. El pago mensual, el cumplimiento de horarios, la subordinación a órdenes de un superior o la falta de medios de producción propios eran indicios suficientes para presumir la existencia de un contrato de trabajo formal, aun cuando existiera una factura de por medio.

De la presunción laboral al contrato independiente

La nueva ley incorporó artículos clave que modifican ese criterio. En su artículo 2, excluyó del ámbito de aplicación de la legislación laboral a las contrataciones de obra, servicio, agencia, transporte o flete, así como a los trabajadores independientes, sus colaboradores y a los prestadores de plataformas tecnológicas.

Este agregado ya había sido incorporado en la Ley Bases votada en 2024, aunque su capítulo laboral había quedado suspendido por la Justicia. Ahora, con la reforma vigente, esa exclusión quedó ratificada.

El artículo 23 también resultó determinante. Allí se estableció que la presunción de existencia de contrato de trabajo no se aplicará cuando existan contrataciones de obra o servicios profesionales u otras modalidades sin relación de dependencia, siempre que se emitan los recibos o facturas correspondientes. En la práctica, bastará con contratar a un monotributista y formalizar el vínculo bajo una figura civil o comercial para que no opere la presunción laboral.

El empleo que más creció en 15 años

El debate se vuelve más relevante al observar la evolución del mercado laboral. El monotributo fue la modalidad que más creció en el último año. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los asalariados registrados del sector privado cayeron 1,3% interanual y los públicos 0,9%, mientras que los monotributistas aumentaron 4,2% en noviembre.

Actualmente existen más de 6,2 millones de asalariados formales en el sector privado. En paralelo, ya hay casi 5 millones de trabajadores independientes. De ellos, 2,1 millones son monotributistas “puros”, mientras que otros 2,1 millones se desempeñan como independientes informales, es decir, cumplen tareas bajo condiciones similares a una relación de dependencia aunque su encuadre ante ARCA sea el monotributo. Así lo consignó un trabajo del investigador Matías Maito, de la Universidad de San Martín.

En los últimos dos años de la presidencia de Javier Milei se incorporaron 400 mil nuevos monotributistas. De acuerdo con un informe del economista Fernando Marull, 116 mil correspondieron al sector turismo y 93 mil a la industria. “Argentina crea 200 mil empleos por año, independientes o informales. Las respuestas son Rappi o Uber, y no, los datos del Indec muestran otra cosa”, escribió Marull en la red social X.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, valoró esa tendencia al señalar: “Muy interesante esto que comenta Fernando Marull, el mercado laboral va tomando nuevas formas”, en alusión al análisis del consultor.

Incentivos, costos y sistema previsional

La reforma laboral también planteó interrogantes en términos de incentivos empresariales. Contratar a un trabajador en relación de dependencia implica asumir el pago de vacaciones, aguinaldo, aportes y contribuciones más elevados, cobertura de ART e indemnización en caso de despido.

En cambio, la contratación de un monotributista reduce esos costos, elimina la obligación de abonar vacaciones o aguinaldo y traslada parte de la carga contributiva al propio trabajador independiente. Incluso, determinados pagos pueden computarse como gasto deducible en el impuesto a las Ganancias.

Una mirada liberal podría interpretar que el menor costo laboral incentivará la contratación y dinamizará el empleo. Sin embargo, desde una perspectiva fiscal y previsional surgen advertencias. El financiamiento del sistema jubilatorio depende de los aportes. Se estima que se necesitan tres trabajadores activos aportando para sostener a un jubilado. Actualmente hay 1,7 personas activas por cada pasivo.

En el caso específico de los monotributistas, el aporte previsional es considerablemente menor. Según el docente de finanzas públicas de la UBA Julián Folgar, se requieren 19 monotributistas para financiar una jubilación mínima. Este dato encendió alertas respecto del impacto que podría tener la expansión del trabajo independiente sobre la sustentabilidad del sistema previsional.

Además, en pequeñas y medianas empresas suele ocurrir que el propio trabajador desconoce el tipo de contratación bajo el cual se desempeña. En muchos casos, entrega sus claves fiscales y la empresa gestiona el pago del monotributo, las recategorizaciones y la liquidación de Ingresos Brutos, consolidando un esquema híbrido entre formalidad e informalidad, publicó El Cronista.

Con la reforma laboral ya aprobada, el debate sobre el futuro del empleo en Argentina quedó abierto. La expansión del monotributo como modalidad dominante plantea un cambio estructural en el mercado de trabajo, con implicancias jurídicas, fiscales y sociales que comenzarán a observarse en los próximos años.