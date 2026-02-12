Vacaciones, indemnizaciones y salarios: los principales cambios de la reforma laboral

El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno luego de una maratónica sesión que incluyó intensas negociaciones con bloques dialoguistas y cerca de 30 cambios respecto del texto original. El proyecto, que quedó conformado por 213 artículos, fue respaldado por 42 senadores del oficialismo y aliados, mientras que 30 votaron en contra.

La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores cercanos a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán. Ahora, la Cámara de Diputados intentará dictaminar la próxima semana para aprobar la ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Cambios de último momento

En la previa del debate, el Gobierno anunció ajustes clave para garantizar los votos necesarios. Entre ellos, la preservación de las escalas del Impuesto a las Ganancias, un punto que desde el oficialismo consideraron determinante para ampliar el respaldo.

También se incorporó un nuevo esquema de remuneraciones en casos de enfermedad o accidente laboral: el trabajador podrá percibir entre el 50% y el 75% del salario durante tres o seis meses, según el tipo de padecimiento y si tiene personas a cargo. Además, se habilita la posibilidad de convocar a una Junta Médica cuando exista discrepancia entre el certificado del empleado y el del empleador.

Uno de los cambios más sensibles benefició al gremialismo. Si bien se fijó un tope del 0,5% para cámaras empresariales y del 2% para sindicatos en concepto de “contribuciones especiales”, se eliminó el plazo que convertía esos aportes en voluntarios a partir de 2028. El PRO intentó restituir ese límite, pero la propuesta fue rechazada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

Por otra parte, se ratificó la exclusión de las billeteras virtuales como medio para el pago de salarios, a la espera de una regulación específica del Banco Central.

Reforma laboral: los cambios claves

Además de las modificaciones que se difundieron en la última semana, el proyecto de reforma laboral oficialista establece:

Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las PyMES el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.

Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.

Vacaciones: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.

Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal.

Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.

Eliminación de la "ultraactividad": se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.

Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM, dio cuenta Ámbito.

Trabajadores de plataformas: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.

Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar "el normal desarrollo de las actividades de la empresa" y deberá contar con autorización previa. También se establece que "el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma".