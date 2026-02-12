 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Encargados de edificio: cuánto cobran en febrero de 2026 y quiénes acceden al bono de $120.000

Los encargados de edificios percibirán un aumento salarial en febrero de 2026, con una suba del 2% y un bono de $120.000. Conocé los detalles sobre los sueldos y los beneficios adicionales.

12 de Febrero de 2026
Encargados de edificio.
Encargados de edificio. Foto: TN.

En febrero de 2026, los encargados de edificios recibirán un ajuste salarial que incluye una suba del 2% sobre los salarios básicos y una suma fija remuneratoria de $120.000, que se abonará junto con el sueldo correspondiente a enero. Este acuerdo fue alcanzado durante las últimas paritarias del sector, según informó el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), y afecta a los trabajadores que se rigen por los convenios colectivos de trabajo 589 y 590/10.

 

El bono de $120.000 será recibido íntegramente por aquellos trabajadores que cumplan una jornada completa. En cambio, el personal de media jornada y el jornalizado lo percibirá de forma proporcional. Además de este bono, los encargados de edificios tienen derecho a otros beneficios y adicionales según su función y antigüedad.

 

Sueldos básicos según categoría para febrero de 2026

 

En cuanto a los sueldos básicos, las cifras son las siguientes para el mes de febrero:

Encargado permanente con vivienda: $965.838

Encargado permanente sin vivienda: $1.124.512

Ayudante permanente con vivienda: $965.838

Ayudante permanente sin vivienda: $1.124.512

Ayudante media jornada: $562.256

Personal asimilado con vivienda: $965.838

Personal asimilado sin vivienda: $1.124.512

Mayordomo con vivienda: $999.415

Mayordomo sin vivienda: $1.167.950

Intendente: $1.405.652

Personal con más de una función con vivienda: $965.838

Personal con más de una función sin vivienda: $1.124.512

Encargado guardacoches con vivienda: $848.634

Encargado guardacoches sin vivienda: $917.167

Personal de vigilancia nocturna: $1.008.959

Personal de vigilancia diurna: $942.893

Personal de vigilancia media jornada: $471.447

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Además, se detallan los salarios para aquellos encargados no permanentes, ayudantes temporarios y personal jornalizado. Los encargados no permanentes, por ejemplo, reciben un salario de $480.189 con vivienda y $517.465 sin vivienda. Por su parte, los ayudantes temporarios perciben $924.688, mientras que los ayudantes temporarios de media jornada ganan $462.344. El personal jornalizado (hasta 18 horas) tiene una tarifa por hora de $9.645,70, señaló TN.

 

Adicionales y plus por categoría

 

A los salarios básicos se suman diversos adicionales que pueden variar dependiendo de la categoría y funciones específicas. Entre los principales se destacan:

Retiro de residuos (por unidad): $1.726,00

Clasificación de residuos: $29.727,80

Valor vivienda: $6.340,80

Plus por antigüedad (1%): $9.370,90

Plus por antigüedad (2%): $18.741,90

Limpieza de cocheras: $23.553,40

Movimiento de coches (hasta 20 unidades): $34.873,30

Jardín: $23.553,40

Zona desfavorable: 50%

Título de Encargado Integral de Edificio: 10%

Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $39.622,70

Adicional por viáticos: $65.596,50

 

Estos adicionales permiten incrementar significativamente los ingresos de los encargados de edificio, dependiendo de las tareas específicas que desarrollen. De esta manera, los trabajadores del sector pueden contar con una remuneración acorde a las funciones y responsabilidades que asumen en sus tareas diarias, además de los beneficios por antigüedad y zona desfavorable.

