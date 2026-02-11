Excombatiente de Malvinas busca encontrar a una alumna que le envió una carta durante la guerra

REDACCIÓN ELONCE
Raúl Antonio Rojas, exsoldado que participó en la guerra de Malvinas, lanzó una emotiva búsqueda para encontrar a Silvina, una niña que le escribió una carta en 1982.
En un emotivo mensaje publicado en las redes sociales, Raúl Antonio Rojas, un excombatiente de Malvinas, hizo un llamado a la comunidad de Entre Ríos y a todo el país para ayudarle a encontrar a Silvina, una niña que le envió una carta durante la guerra en 1982. La misiva, que llegó a las Islas Malvinas como parte de un gesto solidario de estudiantes argentinos, dejó una huella profunda en el soldado, quien hoy busca devolverle aquella carta y agradecerle por su apoyo.
En su publicación, Rojas relata cómo recibió cartas de estudiantes de diversas partes del país, entre ellas una que provenía del Colegio del Espíritu Santo, en Valle María, Entre Ríos. En ella, una pequeña Silvina le expresaba su solidaridad y le enviaba palabras de aliento. Hoy, más de 40 años después, Rojas desea reencontrarse con la mujer adulta que escribió esas líneas llenas de esperanza, para devolverle aquel gesto tan importante para él y muchos otros soldados que pasaron por ese difícil momento.
Un gesto de solidaridad que atraviesa el tiempo
Raúl Rojas recuerda con cariño la carta que, en su momento, le dio fuerza y lo reconfortó mientras vivía la dura experiencia de la guerra. En su mensaje, menciona lo importante que fue para los soldados recibir esas cartas, no solo como un apoyo emocional, sino como un símbolo de que no estaban solos en su lucha. El excombatiente expresa que, a pesar del tiempo transcurrido, aquel mensaje de Silvina sigue vivo en su memoria, y hoy desea devolverle esa carta como un acto simbólico de agradecimiento.
El exsoldado también señaló que, aunque la carta fue escrita por una niña, los recuerdos de la guerra y las emociones que experimentó con cada misiva hacen que, para él, sea fundamental encontrarla y poder darle un cierre a esa historia de solidaridad que trascendió las fronteras del conflicto bélico. Rojas espera que alguien pueda ayudarle a ubicar a Silvina, ya que la carta de 1982 cumplió su misión, pero él desea devolverle a la autora un pedazo de esa historia compartida.
Qué dice la carta
“Al escribir estas pocas líneas quisiera preguntarte cómo andas de salud, espero que muy bien. Todos nosotros, que somos niños y niñas de 7º ya nos habíamos propuesto escribirle a cada soldado de ‘Cristo’, que son ustedes mismos”.
“Quisiéramos decirles que no desalienten nunca, que jamás pierdan la “fe en Dios” porque el nunca pero nunca va a abandonarlos y menos cunado necesitan de él. Nosotros estamos en un colegio que se llama ‘Colegio del Espíritu Santo’. Nosotros todos los días vamos a la iglesia para pedir por la paz y por ustedes también. Bueno ya me tengo que ir despidiendo”, siguió.
Por último, cerró: “Ojalá, si Dios lo quiere así, puedes llegar a contestarme esta carta. Sin más que contarte, me despido cariñosamente, Silvina”.