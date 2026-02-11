Villa Libertador San Martín celebrará la sexta edición del Festival del Parque

REDACCIÓN ELONCE
El Festival del Parque de Villa Libertador San Martín contará con una variada propuesta de música, gastronomía y cultura, con artistas nacionales y locales, y la participación activa de la comunidad.
Este fin de semana largo, la localidad de Villa Libertador San Martín se prepara para recibir a cientos de visitantes con la sexta edición del Festival del Parque, un evento que promete resaltar las tradiciones, el folclore y la cultura regional. Sebastián Bel, director general de Turismo de Entre Ríos, expresó su entusiasmo por el evento, destacando la importancia del festival dentro del marco turístico de la provincia, especialmente durante el fin de semana de carnaval. “Entre Ríos se ha posicionado como uno de los destinos más fuertes en este fin de semana largo de carnaval. Estamos muy contentos de apoyar este evento”, dijo durante el lanzamiento.
Un festival familiar con música, gastronomía y emprendedores
Darío Krapp, secretario de gobierno de Villa Libertador San Martín, también se mostró optimista respecto a la sexta edición, que se llevará a cabo en el Anfiteatro Municipal. “Este festival busca integrar a la familia y a la comunidad. Tendremos más de 80 feriantes, una gran variedad de artistas locales y regionales, y algunas figuras nacionales que enriquecerán la propuesta”, comentó Crack. Entre los artistas destacados, se encuentran Juan Manuel Bilat, revelación de Cosquín, y la banda de folklore Timbú. Además, Fabricio Rodríguez, conocido por su incursión en varios géneros musicales, aportará un toque de diversidad al evento.
Una cita imperdible para toda la familia
El Festival del Parque también tendrá una fuerte componente solidaria. Diego Re, responsable de Turismo del Municipio, invitó a los asistentes a colaborar con la causa: “La entrada será libre y gratuita, pero pedimos a la gente que aporte un alimento no perecedero o útiles escolares para quienes más lo necesitan”. El evento arrancará el día sábado 14 a las 18 con la apertura de la feria, y las presentaciones artísticas comenzarán el domingo 15 de febrero a las 19:45. Las actividades continuarán el lunes 16 a partir de las 20. El festival se realizará en el Anfiteatro Municipal del Parque de las Américas, ubicado en Bulevar Perú, y será un espacio ideal para disfrutar de la música en un ambiente familiar y al aire libre.
Invitados especiales y un ambiente único
El evento contará con la participación de artistas como María Luz Erazún, oriunda de Sauce, quien se mostró emocionada por su debut en el festival. “Es un honor ser parte de esta gran fiesta. Estaremos tocando el domingo 15 de febrero, pero también acompañaremos el 16 para apoyar este importante evento para la cultura local y regional”, expresó la cantante. Con esta variada propuesta cultural, el Festival del Parque de Villa Libertador San Martín se perfila como una de las principales opciones para disfrutar este fin de semana largo.