Parientes del Mar amplió la Fiesta del Mate con una vidriera para la música emergente de Paraná

El escenario Parientes del Mar se consolidó este año como uno de los espacios distintivos de la Fiesta Nacional del Mate, ampliando la propuesta tradicional del evento con una programación enfocada en artistas emergentes de Paraná. Ubicado frente al río, el sector funcionó como punto de encuentro para públicos diversos y ofreció una grilla que combinó distintos géneros, formatos y lenguajes musicales.

Lejos de los números centrales, el espacio alternativo propuso una experiencia más cercana, con recitales y performances que reflejaron el movimiento cultural de la ciudad. Durante las jornadas del festival, circularon vecinos, familias y grupos de jóvenes que encontraron allí una propuesta distinta dentro de la celebración más convocante del verano paranaense.

Una vidriera para la escena local

La programación reunió a Aka Nacio, AUGE, Cinturón de Bonadeo, Cuero al Viento, Las Modas, Natalia Benedetich, Pequeños Seres, Play Flow Performer y Al+ Studio Crew. El cruce de estilos incluyó rock, pop, electrónica, sonidos urbanos y expresiones performáticas, con el eje puesto en producciones gestadas en la capital entrerriana.

El objetivo fue dar visibilidad a proyectos que sostienen su trabajo durante todo el año y que, en muchos casos, no siempre cuentan con escenarios de gran escala. En ese marco, Parientes del Mar funcionó como una plataforma de circulación y difusión para el talento local, integrándolo a la agenda principal del festival.

Escenario Pariente del Mar.

La mirada de la organización

La directora de Cultura Emergente, Micaela Acosta, destacó la respuesta del público y el sentido del espacio. “Un año más convoca a un montón de gente que viene expectante por las bandas locales. Este espacio reúne un proyecto cultural e identitario de Paraná en un solo lugar, y es un gran punto para disfrutar en familia”, señaló.

Además, remarcó el trabajo articulado detrás de cada jornada. “Es hermoso trabajar con los artistas locales y con todo el personal de distintas áreas. Es un esfuerzo comunitario de toda la Municipalidad que nos llena de orgullo como trabajadores”, agregó.

Diversidad y nuevas expresiones

Quienes estuvieron a cargo de la conducción también valoraron el crecimiento del escenario. El presentador Javier Sebastián sostuvo que la convocatoria superó expectativas y subrayó “la variedad de músicos de la ciudad y una escena distinta y diversa dentro de la fiesta”.

En la misma línea, Luciana Zalazar puso el acento en el vínculo con el público: “Ver el talento que tenemos en la ciudad y en la región es una alegría. Y ver cómo la gente lo disfruta y se entrega al momento es justamente lo que se busca”.

El rapero Augusto Toscano, por su parte, celebró la presencia del hip hop en un evento masivo. Según expresó, contar con ese espacio “significa mucho para los pibes del rap”, ya que permite que nuevas generaciones tengan representación en una celebración de alcance nacional.

Con propuestas que miran al presente y al futuro de la música local, Parientes del Mar dejó en claro que la Fiesta del Mate no solo convoca multitudes, sino que también abre lugar a nuevas voces y fortalece la identidad cultural de la ciudad.