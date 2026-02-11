Reforma laboral: abogado sostuvo que “sistematizará y reordenará las reglas”

La reforma laboral se debate este miércoles en el Senado de la Nación, mientras la CGT convocó a una marcha hacia el Congreso en rechazo a la iniciativa. En ese contexto, el abogado laboralista Adrián Barsanti analizó el alcance del proyecto y consideró que apunta a actualizar el marco normativo vigente.

“Si uno analiza con detenimiento lo que es el contenido del proyecto, aparece algo distinto a lo que se venía trabajando con anteriores intentos de reforma o de modernización laboral; lo que busca este proyecto es un intento de sistematizar o reordenar reglas que fueron pensadas para otra estructura productiva, otra organización empresarial, otra dinámica social”, expresó.

Abogado laboralista Adrián Barsanti

Barsanti sostuvo que "el régimen actual convive con altos niveles de informalidad y litigiosidad". "La ley que regula la jornada de trabajo es del año 1929, la ley de contrato de trabajo de 1974 y la ley de asociaciones sindicales de 1988. Estas leyes que regulan el sistema vigente conviven con niveles altos de informalidad, litigiosidad creciente y escasa capacidad para generar empleo registrado”, señaló.

El abogado remarcó que la eficacia de la reforma deberá evaluarse con el tiempo. “A los proyectos de ley hay que juzgarlos con el transcurso del tiempo, a ver qué es lo que logran revertir. No es que porque se sancione una ley automáticamente se va a solucionar el problema”, afirmó.

En esa línea, recordó antecedentes como la ley 24.013, sancionada en 1991 con el objetivo de promover la formalización laboral. “Después de 30 años de vigencia no cumplió su objetivo y se dejó sin efecto con la ley base. Hay que ver más allá de la sanción en sí si después va a tener un efecto sobre las condiciones de trabajo”, indicó.

Frente a los cuestionamientos sindicales que advierten sobre una posible precarización, Barsanti respondió: “He escuchado que este proyecto tendería a precarizar las relaciones de trabajo y yo me pregunto qué más precariedad que ésta. El sistema actual terminó expulsando a millones de personas del circuito formal”.

Aclaró además que, según su análisis, la propuesta mantiene los pilares tradicionales del derecho laboral. “Lejos de suprimir los derechos esenciales, este proyecto conserva la aplicación de la norma más favorable para el trabajador, la primacía de la realidad y el acceso gratuito a la Justicia”, sostuvo.

Nuevas dinámicas laborales

El especialista planteó que el proyecto intenta dar respuesta a nuevas modalidades de empleo. “La ley de contrato de trabajo cumplió 50 años. ¿Qué entiende esa ley sobre los trabajadores de plataforma o sobre estas nuevas dinámicas sociales en la virtualidad?”, cuestionó.

En ese sentido, mencionó que muchos jóvenes buscan esquemas híbridos, con jornadas combinadas entre presencialidad y modalidad online, e incluso semanas laborales reducidas. “Lo que se podría llegar a hacer si se aprueba es, por ejemplo, el tema del banco de horas”, explicó.

Para Barsanti, uno de los ejes centrales de la reforma laboral es la "previsibilidad. En tanto y en cuanto haya mayor grado de previsibilidad y se reduzca el motivo del conflicto laboral, va a ser una ley que no en lo inmediato, pero sí en un tiempo de desarrollo, va a facilitar mayor contratación laboral”, afirmó.

También se refirió al debate sobre indemnizaciones. “Muchas veces el empleador necesita contratar, pero no se anima porque no sabe qué puede pasar en uno, dos o cinco años. Este esquema actual da previsibilidad en cuanto a lo que es la indemnización”, consideró.

Finalmente, sostuvo que el desafío es fomentar la inclusión laboral. “Un esquema de mayor inclusión va a ser cuando hablemos de facilidad de contratación. Si alguien pierde su empleo y en corto plazo consigue otro registrado, esa dinámica va a facilitar la incorporación de la gente que hoy está fuera del sistema”, concluyó.