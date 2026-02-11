Anuncian lluvias hasta el viernes y anticipan cómo estará el fin de semana largo

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos marca una seguidilla de jornadas inestables con lluvias y tormentas aisladas antes del fin de semana largo de Carnaval, aunque las condiciones tenderán a mejorar desde el viernes con un descenso paulatino de las temperaturas y menor probabilidad de precipitaciones. El panorama genera atención tanto en residentes como en el sector turístico, que espera un repunte de visitantes durante los próximos días.

Para conocer más detalles, Elonce dialogó con Carlos Zotelo, director nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional, quien explicó que la inestabilidad se concentrará principalmente en los próximos dos días, con mejoras posteriores.

Lluvias y chaparrones en el arranque de la semana

El especialista señaló que durante este miércoles se prevén precipitaciones hacia la tarde en Paraná y en buena parte del centro y oeste provincial. Según indicó, podrían registrarse chaparrones aislados en distintos momentos del día, con una temperatura máxima que rondará los 31 grados.

Para el jueves la situación será similar, aunque con mayor probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana. “Vamos a tener precipitaciones y distintos episodios de inestabilidad a lo largo de estos tres días”, precisó Zotelo, al tiempo que recordó que rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en algunos sectores, lo que implica ráfagas, actividad eléctrica y acumulados importantes en cortos períodos.

Carlos Zotelo, director nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Elonce.

El viernes todavía podría presentar nubosidad variable y alguna lluvia aislada, pero ya con un marcado descenso térmico respecto de los registros actuales.

Mejora prevista para el fin de semana largo

De cara al movimiento turístico del Carnaval, las perspectivas resultan más alentadoras. El meteorólogo explicó que a partir del viernes por la tarde comenzará una estabilización gradual de las condiciones, con temperaturas más templadas y baja probabilidad de precipitaciones.

En ese sentido, detalló que las máximas descenderán a valores cercanos a los 27 grados el viernes, 26 el sábado y alrededor de 28 el domingo, configurando un escenario más favorable para actividades al aire libre, eventos y desplazamientos por rutas.

El clima mejorará de cara al fin de semana.

Las condiciones se mantendrían similares durante lunes y martes, aunque con un leve repunte térmico que podría llevar los registros nuevamente por encima de los 30 grados.

Un verano con comportamiento variable

Más allá del corto plazo, Zotelo advirtió que el clima viene mostrando una mayor variabilidad en los últimos años, con cambios bruscos entre períodos secos, lluvias intensas y oscilaciones marcadas de temperatura. Según explicó, estos comportamientos obligan a ajustar los modelos y a trabajar con mayor precisión en los avisos.

También remarcó que los fenómenos de El Niño y La Niña no siempre impactan de la misma manera en todas las regiones y que, de cara a marzo, se esperan lluvias más abundantes en la franja central del país, lo que podría revertir déficits registrados en algunas zonas.

Con este escenario, el pronóstico combina paraguas a mano en los próximos días y mejores condiciones para el descanso y el turismo durante el fin de semana largo, una combinación que mantiene la expectativa de quienes planean aprovechar el Carnaval en la provincia.