Cuatro personas apedrearon una vivienda y atacaron a dos jóvenes en San Salvador

Personal policial intervino en un incidente ocurrido en el sur de San Salvador, donde se registraron daños y agresiones físicas a los ocupantes de un domicilio, en la madrugada de este miércoles. Según el denunciante, el hecho comenzó cuando su hijo y un amigo se encontraban en el frente de su vivienda, cuando se aproximaron cuatro personas a bordo de una camioneta y una motocicleta.

Al descender de los vehículos, los agresores comenzaron a arrojar piedras contra el inmueble, rompiendo un vidrio de una ventana y causando daños en la puerta de acceso principal. La situación rápidamente escaló, y los atacantes agredieron físicamente al propietario de la vivienda y al amigo de su hijo, quienes resultaron con lesiones leves.

Ingreso al domicilio

La violencia no se detuvo en la agresión física, ya que los atacantes ingresaron al interior de la vivienda sin autorización. Después de causar los daños y las lesiones, los agresores se retiraron del lugar.

Los afectados sufrieron lesiones leves sufridas durante el ataque. Las autoridades locales fueron notificadas del suceso y comenzaron las investigaciones pertinentes.

Los agresores fueron identificados

Los presuntos responsables del ataque fueron debidamente identificados. El agresor principal es un hombre adulto, acompañado de sus dos hijos y un cuarto individuo. Todos los involucrados quedaron supeditados a la causa.

Actualmente, la Fiscalía local se encuentra a cargo de la investigación y continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles del hecho.