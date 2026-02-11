 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Cuatro personas apedrearon una vivienda y atacaron a dos jóvenes en San Salvador

Cuatro personas agredieron a dos jóvenes y causaron daños en un domicilio en el sur de San Salvador; los agresores fueron identificados y quedaron supeditados a la causa.

11 de Febrero de 2026
Los agresores fueron identificados.
Los agresores fueron identificados. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Cuatro personas agredieron a dos jóvenes y causaron daños en un domicilio en el sur de San Salvador; los agresores fueron identificados y quedaron supeditados a la causa.

Personal policial intervino en un incidente ocurrido en el sur de San Salvador, donde se registraron daños y agresiones físicas a los ocupantes de un domicilio, en la madrugada de este miércoles. Según el denunciante, el hecho comenzó cuando su hijo y un amigo se encontraban en el frente de su vivienda, cuando se aproximaron cuatro personas a bordo de una camioneta y una motocicleta.

 

Al descender de los vehículos, los agresores comenzaron a arrojar piedras contra el inmueble, rompiendo un vidrio de una ventana y causando daños en la puerta de acceso principal. La situación rápidamente escaló, y los atacantes agredieron físicamente al propietario de la vivienda y al amigo de su hijo, quienes resultaron con lesiones leves.

 

Ingreso al domicilio

La violencia no se detuvo en la agresión física, ya que los atacantes ingresaron al interior de la vivienda sin autorización. Después de causar los daños y las lesiones, los agresores se retiraron del lugar.

Los afectados sufrieron lesiones leves sufridas durante el ataque. Las autoridades locales fueron notificadas del suceso y comenzaron las investigaciones pertinentes.

 

Los agresores fueron identificados

Los presuntos responsables del ataque fueron debidamente identificados. El agresor principal es un hombre adulto, acompañado de sus dos hijos y un cuarto individuo. Todos los involucrados quedaron supeditados a la causa.

 

Actualmente, la Fiscalía local se encuentra a cargo de la investigación y continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles del hecho.

Temas:

San Salvador Agresión daños a domicilio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso