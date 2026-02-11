El hecho ocurrió el martes por la tarde-noche en barrio Milagrosa Norte de La Paz. Dos personas mayores interceptaron a un joven y lo amenazaron con un cuchillo para sustraerle dinero, el celular y otros efectos personales.
Una pareja amenazó con un arma blanca a un joven para robarle la bicicleta durante la tarde-noche del martes en barrio Milagrosa Norte. El hecho fue denunciado ante la Policía y motivó la intervención de personal de Comisaría Primera, que inició actuaciones por el supuesto delito de robo.
Según se informó, el joven circulaba en bicicleta cuando fue interceptado por una mujer y un hombre, ambos mayores de edad. De acuerdo a la denuncia radicada, los sospechosos lo habrían amenazado con un arma blanca para sustraerle un teléfono celular, una suma de dinero en efectivo y otros efectos personales.
Tras el episodio, la víctima dio aviso a las autoridades y se puso en marcha un operativo en la zona para ubicar a los presuntos autores.
Un antecedente previo en la zona
Fuentes policiales indicaron que momentos antes del robo se había recepcionado un llamado por un inconveniente entre vecinos en el mismo sector del barrio. En esa oportunidad, el personal actuante procedió a identificar a las personas señaladas posteriormente en la denuncia.
Sin embargo, durante esa primera intervención no se hallaron elementos de interés vinculados a un ilícito, por lo que no se adoptaron medidas adicionales en ese momento.
Investigación en curso
Tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la continuidad de las diligencias investigativas para el esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades.