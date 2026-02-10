Una persona resultó herida producto del violento choque entre dos vehículos en Ruta Nacional 12

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la noche del martes

Un accidente de tránsito con lesionada leve ocurrió este martes por la noche en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Ferré, donde una acompañante sufrió heridas superficiales en la frente.

10 de Febrero de 2026
Así quedaron los vehículos.
Así quedaron los vehículos. Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un accidente de tránsito con lesionada leve se registró este martes 10 de febrero a las 20:15 horas en la intersección de Ruta Nacional 12 y calle Ferré, cerca del ingreso a San Benito. El siniestro involucró a un automóvil Renault 12 y a un utilitario Pick-Up multicarga cabina simple Lifan. Según las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban en direcciones perpendiculares cuando colisionaron por razones que aún se investigan.

 

De acuerdo con el informe policial, la unidad Renault 12 transitaba por la continuación de calle Ferré del lado de Colonia Avellaneda en sentido norte-sur, con intención de cruzar la RN 12. Por su parte, la Pick-Up circulaba por la ruta en sentido oeste-este desde el ingreso a San Benito (Guido Marizza). Al llegar a la intersección, se produjo la colisión, provocando que la acompañante del utilitario golpeara su cabeza contra el parabrisas, sufriendo escoriaciones y un corte superficial en la frente.

 

Foto: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.

 

Los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital San Martín (HSM) para recibir curaciones. Según informaron desde el nosocomio, la mujer recibió atención médica y fue dada de alta posteriormente, sin presentar lesiones de consideración.

 

Intervención y procedimiento policial

 

En el lugar del accidente intervino personal de la Comisaría de San Benito, quienes realizaron las primeras diligencias y el control de la circulación. Se labraron las actuaciones correspondientes y se indicó que se continúan estableciendo las causas precisas del siniestro.

Temas:

Choque Ruta Nacional 12
