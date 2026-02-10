El nuevo detenido por el homicidio de Luciano Emeri es familiar directo de Adrián Molaro

Lautaro Molaro, de 21 años, fue detenido por homicidio en Cerrito, acusado de matar y calcinar a Luciano Emeri, replicando con escalofriante coincidencia la edad de su tío Adrián Molaro cuando asesinó a tiros a Alexis Céparo con una pistola Magnum calibre 44. Otra coincidencia impacta a la comunidad: ambos fueron arrestados un 9 de febrero, Adrián en 2012 y Lautaro en 2026.

Molaro es el segundo detenido por el crimen perpetrado con frialdad absoluta y con el sello mafioso de borrar cualquier evidencia de la escena. El primero fue Juan Pablo Sotelo, también de 21 años, quien permanece con prisión preventiva por 60 días. Los investigadores de la División Homicidios, junto con el fiscal Laureano Dato, cuentan con pruebas de la presencia de ambos acusados en el lugar donde Emeri fue asesinado, en un camino vecinal a unos 500 metros del acceso a Cerrito.

Foto: Archivo Elonce.

Los registros de cámaras de seguridad permiten reconstruir el recorrido que realizaron la víctima en su Ford Fiesta y los acusados en una camioneta Toyota Hilux, confirmando la hipótesis de que la cita con Emeri en la madrugada del 4 de febrero derivó en el homicidio.

Crimen y reconstrucción de los hechos

Según la investigación, los sospechosos mataron a Emeri y dispararon al perro del joven, que murió a unos 200 metros del lugar. Luego, trasladaron y calcinaron el vehículo con la víctima en su interior, abandonando la camioneta en otro punto antes de regresar a sus domicilios. Cerca del lugar del hecho se encontró una bala calibre 9 milímetros.

El allanamiento que permitió la detención de Lautaro Molaro comenzó a las 18 del lunes en su vivienda. En el patio trasero, los policías hallaron un arma calibre 9 milímetros con cargador y municiones, además de una manopla metálica, celulares y registros fílmicos. Según testigos, el arma estaba oculta dentro de una bolsa junto a la medianera que divide la propiedad con una casa deshabitada, indicó Análisis.

La investigación también recabó publicaciones del acusado en redes sociales, donde se lo veía posando con armas y dinero y realizando comentarios que aludían a balaceras y amenazas, aunque el arma incautada en la casa no coincide con la que apareció en las fotos.

Foto: Archivo Elonce.

Antecedentes familiares y contexto

El crimen recuerda el historial de la familia Molaro: Adrián, tío del detenido, fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Céparo, aunque actualmente cuenta con salidas laborales y pasa gran parte del tiempo en libertad en Paraná. La familia del joven detenido es conocida en Cerrito por su trabajo diario, pero ahora se ve nuevamente vinculada a un hecho violento.