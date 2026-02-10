Campaña de útiles escolares: Emaús renueva su compromiso solidario con los niños

REDACCIÓN ELONCE
La campaña de útiles escolares impulsada por el grupo Emaús de Santa Ana volvió a ponerse en marcha con el objetivo de acompañar a niños y jóvenes en el inicio del ciclo lectivo, fortaleciendo la caridad y el compromiso comunitario.
La campaña de útiles escolares que lleva adelante el grupo Emaús de Santa Ana se ha transformado, con el paso de los años, en una iniciativa solidaria clave para acompañar a niños y jóvenes que no cuentan con los elementos necesarios para comenzar las clases. El compromiso, que se renueva cada año, busca garantizar que ningún estudiante se quede sin sus herramientas básicas de aprendizaje.
Desde la organización destacaron que la motivación principal surge del contacto directo con las instituciones educativas y las realidades que atraviesan muchas familias. “nosotros hace varios años ya que lo venimos haciendo. La verdad que ver un director que se emociona porque recibe útiles nos llena el corazón y por esto hemos decidido seguir haciéndolo porque realmente vemos que hay muchos niños que no tienen sus herramientas de trabajo”, expresó Sonia.
En ese sentido, remarcó la importancia de los útiles como elementos fundamentales para el proceso educativo: “Tanto los jóvenes como los niños en la escuela necesitan sus herramientas de trabajo y si no lo tienen, no lo pueden hacer. Así como vos necesitas el micrófono tu compañero la cámara los niños necesitan de una goma de un lápiz de un cuaderno de un libro y entonces hemos decidido seguir con esta campaña año a año”.
Qué se puede donar y dónde acercarlo
Por su parte, Florencia brindó detalles sobre cómo puede colaborar la comunidad paranaense con esta campaña de útiles escolares, que ya se encuentra en marcha desde principios de febrero. “Estamos recibiendo donaciones de cuadernos, lapiceras, cartucheras mochilas y todo lo que crean necesario para comenzar este ciclo lectivo”.
Las donaciones pueden acercarse directamente a la parroquia Santa Ana, ubicada en calle Garrigó 754, en los horarios habituales de misa. “Lo acercan en los horarios de misa todos los días a las 20 menos los lunes durante todo febrero y los domingos. También tenemos la misa a las 10 de la mañana”, explicó Florencia.
Además, destacó que ya se dispuso un espacio específico para recibir los aportes solidarios: “Ya está dispuesta acá la caja de útiles para ir recibiéndolos".
Una misión ligada a la caridad
Desde Emaús Santa Ana subrayaron que esta iniciativa forma parte de su misión comunitaria y espiritual, especialmente en el marco del inicio de la Cuaresma. “Para nosotros es nuestra misión ayudar y en especial en este tiempo que comenzará la semana que viene después del miércoles de ceniza que comienza la cuaresma y uno de los puntos importantes de la cuaresma es la caridad”, señalaron.
En esa línea, explicaron que la ayuda concreta se traduce en acciones simples pero fundamentales. “Entonces acrecentar la calidad a través de esta ayuda, por ejemplo de útiles para los chicos cuyos padres no se los pueden comprar”.