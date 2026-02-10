Un frente frío polar llegará a Patagonia y generará tormentas en Entre Ríos y gran parte del país

Mientras el extremo norte del país registró en las últimas horas temperaturas cercanas a los 42 °C, el sur argentino comenzó a sentir este martes los efectos de un frente frío polar que ya es considerado uno de los más intensos del verano. El sistema genera un fuerte contraste térmico y promete modificar de manera abrupta las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional.

Según el informe elaborado por Christian Garaviglia para Meteored, se trata de “uno de los frentes fríos más intensos de este verano”, asociado a una amplia vaguada en niveles medios y altos de la troposfera. Esta configuración atmosférica favorece la llegada de aire con características polares, provocando temperaturas anómalamente bajas, vientos intensos, lluvias persistentes e incluso nevadas en pleno mes de febrero.

Foto: Archivo Elonce.

Entre este martes y el miércoles, el fenómeno afectará principalmente al centro y norte de la Patagonia, aunque su influencia se extenderá progresivamente hacia Cuyo, la región Pampeana, el Litoral y el norte argentino. El avance del frente sobre una masa de aire muy cálida y húmeda será el detonante para el desarrollo de tormentas fuertes a severas.

Vientos extremos y alertas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para una amplia franja del país, con especial preocupación en la Patagonia. Las provincias de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta naranja por vientos, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h durante la tarde de este martes.

En ciudades como Bariloche, las temperaturas podrían no superar los 10 °C, mientras que en Neuquén capital aún se esperan registros superiores a los 30 °C, evidenciando el fuerte gradiente térmico a ambos lados del frente. En el sur de Mendoza, particularmente en Malargüe, rige alerta naranja por viento Zonda, con ráfagas cálidas y secas que podrían descender desde la cordillera a más de 80 km/h.

Foto: Archivo Elonce.

Además, toda la cordillera centro y norte patagónica presenta alertas amarillas por lluvias y nevadas, con precipitaciones que podrían ser moderadas a fuertes en cotas medias y bajas. Hacia el final del martes, el sistema frontal favorecerá la formación de tormentas aisladas fuertes en el este de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

El avance de las tormentas hacia el centro del país

Durante la madrugada del miércoles, las tormentas comenzarán a afectar con mayor intensidad a la Costa Atlántica bonaerense, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la probabilidad de lluvias será menor, concentrándose principalmente en las primeras horas del día.

A lo largo del miércoles, el ingreso de aire más fresco se consolidará sobre la región Pampeana y Cuyo, provocando un descenso significativo de las temperaturas máximas. Sin embargo, la zona de mayor inestabilidad se trasladará hacia el Litoral, donde se esperan tormentas fuertes a localmente severas.

Foto: Archivo Elonce.

El centro y norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, Corrientes y sectores del Chaco se ubicarán en el área más afectada, con alertas amarillas emitidas por el SMN ante la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Foco en Entre Ríos: alerta amarilla y riesgo de tormentas severas

En este contexto, el impacto del frente frío polar sobre Entre Ríos será significativo. El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta amarilla por tormentas severas y confirmó que toda la provincia estará bajo advertencia durante este miércoles.

Según el reporte oficial, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Las mismas estarán acompañadas por “lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora”.

Foto: SMN.

El SMN precisó que se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros, aunque advirtió que estos valores podrían ser superados de manera puntual durante los eventos más intensos. Las tormentas comenzarían a desarrollarse desde la mañana del miércoles, con una progresiva intensificación a lo largo del día y posibles extensiones hacia la noche.

Advertencias para el jueves y continuidad de la inestabilidad

La situación de inestabilidad no se limitará al miércoles. El SMN informó que el sector oeste de Entre Ríos también estará bajo alerta amarilla durante el jueves, con fenómenos de características similares.

Foto: SMN.

“El área será afectada por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora”, indicó el organismo. A su vez, se destacó que el alerta abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo a las proyecciones, entre el viernes y el sábado la inestabilidad persistirá en el norte del país debido a la presencia de un frente estacionario, mientras que el centro del país, Cuyo y el norte de la Patagonia experimentarán mañanas notablemente frescas para la época, marcando el cierre del paso de este intenso frente frío polar.