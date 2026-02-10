El PJ de Paraná convocó a marchar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional

El Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista llamó a movilizar este miércoles a las 18:30 en Plaza 1° de Mayo bajo la consigna “Sin trabajo no hay Patria”, en rechazo al proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional y sus aliados provinciales.
La reforma laboral que impulsa en gobierno nacional, sigue en el centro del debate político y social. Este martes, el Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista, difundió un comunicado en el que convoca a una movilización para este miércoles 11, a las 18:30, en la Plaza 1° de Mayo, de la capital entrerriana. La convocatoria está dirigida a trabajadores, sindicatos, partidos políticos populares y a la ciudadanía en general, bajo la consigna “Sin trabajo no hay Patria”.
El pronunciamiento fue firmado por el presidente del Consejo Departamental Paraná del PJ, Jorge Vázquez, y expresa un fuerte rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. En el documento, el justicialismo local advirtió que la iniciativa oficialista constituye un avance sobre derechos históricos de los trabajadores y una amenaza directa al entramado social construido en torno al trabajo.
En el texto difundido públicamente, el PJ recordó el origen del peronismo como “la fuerza política histórica que fundaron los trabajadores en Argentina bajo el liderazgo de Perón”, con el objetivo de llevar adelante un proceso de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política. En ese marco, subrayó que el trabajo es el eje organizador de la comunidad y el fundamento de la igualdad, la justicia y la paz social.
El comunicado sostiene que, cada vez que gobiernos de orientación liberal —ya sean autoritarios o democráticos— promovieron reformas laborales desde 1955 hasta la actualidad, lo hicieron con el objetivo de avanzar sobre conquistas laborales y favorecer la concentración económica. Según el PJ Paraná, bajo el “eufemismo” de la reforma se esconden intentos de flexibilizar las relaciones laborales, deteriorar salarios y profundizar la explotación de trabajadores formales e informales.
En ese sentido, el documento cuestionó el rol de grandes grupos empresarios a los que acusa de priorizar la acumulación de ganancias y la especulación financiera por sobre la inversión productiva y la generación de empleo. El texto advierte que estas políticas, lejos de promover el desarrollo, terminan debilitando la economía nacional y afectando de manera directa a los trabajadores y al mercado interno.
Críticas al escenario provincial
El Consejo Departamental Paraná del PJ también trasladó sus cuestionamientos al plano provincial y aseguró que la “avanzada de la reforma laboral mileísta” en Entre Ríos cuenta con el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y de su alianza de gobierno. En el comunicado, el justicialismo local vinculó este proceso con decisiones adoptadas durante la actual gestión provincial.
Entre los puntos señalados, el PJ mencionó la situación del sistema de salud y de la obra social de los trabajadores entrerrianos, así como la reestructuración de áreas del Estado provincial. Según el documento, estas medidas habrían implicado despidos, persecuciones laborales y una degradación de la administración pública, con impacto directo en el bienestar de amplios sectores de la población.
Asimismo, el texto advierte sobre amenazas a otros organismos clave, como la Caja de Jubilaciones, de los cuales —sostiene— depende la calidad de vida del pueblo entrerriano. Para el justicialismo paranaense, estas políticas forman parte de una estrategia más amplia orientada a debilitar el rol del Estado y a desarticular los vínculos de organización social que se estructuran en torno al trabajo.
El trabajo como eje de la identidad peronista
En uno de los tramos más enfáticos del comunicado, el PJ Paraná afirmó que el objetivo estratégico de estas reformas es “desarticular el principal vínculo de organización social como el trabajo” y, en consecuencia, avanzar contra el peronismo como fuerza política que expresa y defiende los intereses de los trabajadores. Desde esa mirada, el rechazo a la reforma laboral es presentado como una obligación política y ética para la dirigencia peronista.
El documento remarcó que conceder ante este tipo de iniciativas implica atentar contra la comunidad, la familia y la justicia social, además de erosionar los valores fundacionales del peronismo. En contraposición, sostuvo que resistir la reforma laboral distingue a quienes se mantienen leales a la doctrina de Perón y al pueblo trabajador.
Finalmente, el comunicado amplió la convocatoria más allá de las filas partidarias y llamó a todos los argentinos que mantienen un “vínculo patriótico” con la historia y la vida comunitaria a defender el trabajo. El mensaje incluyó a trabajadores formales e informales, desempleados, jubilados, estudiantes y jóvenes, al afirmar que sin trabajo no hay patria posible.
La movilización convocada para este miércoles en el centro de Paraná se inscribe así en un contexto de creciente tensión política y social en torno a la reforma laboral, con el PJ local buscando articular una respuesta colectiva junto a sindicatos y organizaciones sociales, en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y sus aliados provinciales.