Invitan a las infancias a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

Se trata de una propuesta cultural destinada a niños de 6 años en adelante que promueve la identidad, el sentido de pertenencia y la participación de las infancias. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados. Cómo inscribirse.

10 de Febrero de 2026
Taller de máscaras y antifaces de carnaval.
Taller de máscaras y antifaces de carnaval. Foto: (GPER).

Invitan a taller de máscaras de carnaval. El organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a una nueva edición de Carnaval en el Museo. Se trata de una propuesta cultural destinada a niños de 6 años en adelante que promueve la identidad, el sentido de pertenencia y la participación de las infancias.

 

En esta edición, los participantes confeccionarán máscaras y antifaces, elementos tradicionales del carnaval, que podrán decorar con colores y temáticas a su elección.

 

Los encuentros se desarrollarán los miércoles 18 y 25, y los viernes 13, 20 y 27 de febrero, en el horario de 10 a 11.30 horas, en la Sala Multimedial del Museo Casa de Gobierno, ubicada en calle México esquina Córdoba de la capital entrerriana.

 

Se recuerda que los niños y niñas deben asistir acompañados por un adulto. La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados.

Para consultas e inscripciones, comunicarse al WhatsApp 3434696927.

