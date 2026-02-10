Agmer se declaró en estado de alerta y solicita convocatoria a paritarias

REDACCIÓN ELONCE
Abel Antivero, secretario general de AGMER, dijo a Elonce que "nos declaramos en estado de alerta porque el gobierno aún no nos ha convocado y esto realmente nos mantiene preocupados".
A semanas del inicio del ciclo lectivo, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestó su preocupación por la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial.
Abel Antivero, secretario general de AGMER, destacó la urgente necesidad de una respuesta para garantizar el inicio de clases el 2 de marzo.
El pasado viernes 6 de febrero en la localidad de Ibicuy, el plenario de Secretarios Generales de AGMER, que contó con la participación de representantes de los 17 departamentos de la provincia, analizó la situación salarial docente y el panorama del sector.
El principal reclamo es el salario, situación que preocupa especialmente ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo. "Nos declaramos en estado de alerta porque el gobierno aún no nos ha convocado y esto realmente nos mantiene preocupados", indicó Antivero a Elonce.
Además, aseguró que la responsabilidad por esta situación recae sobre el gobierno provincial, ya que el gremio había solicitado reapertura de paritarias en noviembre y diciembre del año anterior.
Uno de los puntos que más preocupa es la disparidad salarial que afecta a los docentes entrerrianos. "Un gran universo está por debajo del índice de pobreza e indigencia. Un docente que hoy ingresa a la docencia, hasta 5 años de antigüedad, cobra un sueldo de 621.000 pesos. Eso nos ubica a nosotros dentro de un ranking de provincias, en el puesto 23, es decir, somos una de las provincias más pobres en lo que tiene que ver con el salario docente", señaló.
Antivero también subrayó que la falta de inversión en educación es una de las principales causas de la crisis en el sector. "Para hablar de calidad educativa no solamente tenemos que pensar en programas de alfabetización, por ejemplo, sino también tenemos que pensar en buenos sueldos docentes", expresó.
Además de la demanda salarial, AGMER se movilizará el próximo miércoles, en el marco de la Multisectorial, para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, que, según el gremio, afecta gravemente los derechos del movimiento obrero. "Vamos a estar reclamando, resistiendo y también señalando todo lo que implica la reforma laboral, una ley que genera una regresión en todo lo que es el plano laboral", dijo.
El secretario general también apeló a la solidaridad de la comunidad educativa y las familias para apoyar las demandas de los docentes. "Le pedimos a todas las comunidades escolares, a los papás, a las mamás, a las familias que acompañen el reclamo de los docentes, que entiendan que el docente es un trabajador", dijo.
Asimismo, remarcó que el mito de la vocación "ya quedó muy lejos" y que los docentes deben recibir un salario acorde a su labor.
Finalmente, enfatizó que AGMER no solo reclama mejores salarios, sino también mejores condiciones de infraestructura y una mayor inversión en la educación pública. "Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno invierta en educación", concluyó.