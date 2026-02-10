Se confirmó por dónde se podrán ver los partidos de Patronato de la Primera Nacional

Los hinchas de Patronato ya conocen cómo podrán seguir los encuentros del equipo en la nueva temporada de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino resolvió hacerse cargo directamente de la televisación del torneo y transmitir todos los partidos a través de su propia plataforma digital, una decisión que modifica el esquema habitual de derechos y señales en el ascenso.

La determinación se tomó después de varias negociaciones con empresas interesadas en adquirir los derechos. Finalmente, el ente rector desechó las propuestas y optó por centralizar el servicio mediante LPF Play, la aplicación oficial vinculada a la Liga Profesional.

Transmisión directa y modelo por suscripción

De acuerdo a lo informado, los encuentros de la segunda categoría se emitirán exclusivamente por streaming. El primer mes será gratuito para los usuarios registrados y, una vez finalizado ese período, el acceso pasará a ser pago.

Aunque todavía no se oficializó el valor definitivo, se estima que la suscripción rondará los 10 dólares mensuales, un monto cercano a los 14 mil pesos argentinos al cambio actual. Con ese esquema, la AFA apunta a sostener el financiamiento de las competencias y distribuir ingresos entre los clubes.

Los partidos de Patronato irán por streaming.

Según trascendió, cada institución de la Primera Nacional percibiría alrededor de 65 millones de pesos por temporada en concepto de transmisiones. La medida también alcanza a divisiones inferiores: los equipos de la Primera B Metropolitana recibirían montos menores, al igual que los de la Primera C y el Federal A.

El calendario que espera al Rojinegro

Con la modalidad de transmisión ya definida, el comienzo del campeonato también empieza a tomar forma para Patronato, que afrontará un inicio de torneo con viajes largos y rivales de peso.

El estreno será fuera de Paraná, en Tucumán, donde deberá medirse con San Martín en horario nocturno. Después regresará al Presbítero Grella para su primera presentación ante su gente frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

La seguidilla continuará nuevamente en la ruta, esta vez con visita a Atlanta en Buenos Aires, y días más tarde volverá a presentarse como local cuando reciba a Midland, completando así las primeras cuatro fechas del certamen.