Dos triatletas de La Paz clasificaron a un torneo mundial en Francia y buscan apoyo para viajar

Dos deportistas amateurs de La Paz lograron uno de los mayores objetivos posibles dentro del triatlón internacional: clasificaron al Campeonato Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en septiembre en Niza, Francia. Sin embargo, tras asegurar su lugar en la competencia, ahora enfrentan un desafío distinto al deportivo, ya que necesitan reunir una importante suma de dinero para poder costear el viaje, la estadía y la logística que demanda participar del certamen.

Los protagonistas son Joaquín Castelli y Victoria Casteluchi, quienes consiguieron la clasificación el 2 de noviembre de 2025 durante el Ironman 70.3 de Buenos Aires. Ese resultado les otorgó el cupo para competir con atletas de todo el mundo, pero al no contar con respaldo económico ni vivir del deporte, deben autogestionar los gastos.

El camino

“La clasificación la logramos en Buenos Aires. Sabíamos que había que tener un muy buen resultado y por suerte se dio. Desde ese momento empezamos a pensar cómo hacer para viajar”, contó Castelli.

Ambos aclararon que practican triatlón de manera amateur. Casteluchi trabaja como traductora y docente de inglés, mientras que Castelli se desempeña como odontólogo. Entre sus responsabilidades laborales y personales, dedican entre dos y tres horas diarias al entrenamiento, combinando natación, ciclismo y pedestrismo casi todos los días de la semana.

“El entrenamiento lo sostenemos, porque es nuestro estilo de vida. Obviamente, el tema más difícil es lo económico. El viaje a Francia es muy costoso y necesitamos apoyo de sponsors o de quienes quieran ayudarnos”, explicó Casteluchi.

Un presupuesto elevado para competir

El cálculo inicial indica que cada uno necesitará entre 5.000 y 6.000 dólares, lo que eleva el total a más de 10.000 dólares entre ambos. El monto incluye pasajes, alojamiento, traslados, inscripción y equipamiento.

“No buscamos vivir de esto ni ganar plata, solo cubrir los gastos para poder estar en la carrera. Cualquier aporte suma”, remarcaron.

Según detallaron, la intención es reducir horas de trabajo para poder enfocarse más en la preparación física, algo clave para afrontar una competencia de este nivel.

Triatletas de La Paz. Foto: Instagram.

Una prueba exigente en Europa

El Mundial se desarrollará el 12 y 13 de septiembre en Niza y constará de 1.900 metros de natación en el mar Mediterráneo, 90 kilómetros de ciclismo con importantes desniveles en zona montañosa y 21 kilómetros de pedestrismo, equivalentes a una media maratón.

“El circuito tiene mucha montaña y el mar es otra exigencia distinta a nadar en pileta. Todo es nuevo, pero venimos entrenando hace años para algo así”, explicó Castelli.

Ambos integran un grupo de entrenamiento local y llevan más de cinco años compitiendo en pruebas regionales y nacionales. La clasificación al mundial, coincidieron, representa el resultado de ese proceso sostenido.

Con varios meses por delante hasta septiembre, continúan con la preparación mientras gestionan apoyos. El objetivo es claro: poder viajar, competir y representar a Entre Ríos en uno de los escenarios más importantes del triatlón internacional.