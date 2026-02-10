Confirmaron la identidad del conductor fallecido en Ruta 12 y el camionero dio detalles del choque

Un fatal siniestro vial se registró este martes por la mañana en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 476, en el tramo que une Colonia Crespo con El Palenque, en zona de Paraná Campaña. Como consecuencia del choque entre un automóvil y un camión recolector de residuos, el conductor del vehículo de menor porte perdió la vida.

El accidente involucró a un camión recolector de basura perteneciente a la localidad de Hernandarias, que circulaba en sentido hacia Paraná, y a un automóvil Toyota Corolla que se desplazaba en dirección contraria, desde Paraná hacia Cerrito. Por causas que se trataban de establecer, ambos rodados colisionaron de manera violenta en una zona de doble línea amarilla.

De acuerdo a la información preliminar, el automóvil habría invadido el carril contrario y chocó de costado al camión recolector. El impacto provocó que el auto continuara su trayectoria por inercia, realizara un trompo y terminara sobre la banquina.

En horas de la mañana, Elonce confirmó la identidad de la víctima fatal. Se trató de Germán Ignacio Britos, oriundo de la ciudad de Paraná, quien conducía el automóvil involucrado en el choque.

Visibilidad reducida por niebla

Al momento del siniestro, la visibilidad en el sector era escasa debido a la presencia de una densa niebla, lo que habría reducido en aproximadamente un 50 por ciento el campo visual de los conductores. Según indicaron las autoridades, el tramo se encontraba debidamente señalizado con doble línea amarilla.

Tras el impacto, el tránsito en ese sector de la Ruta 12 permaneció asistido mientras se realizaban las tareas de auxilio, peritajes y remoción de los vehículos, con intervención del personal policial, de seguridad vial y de Criminalística.

Al respecto, el jefe de la comisaría La Picada, Jorge Bernat, explicó que “cuando llegamos al lugar, el conductor del auto estaba atrapado dentro del vehículo, por lo que se solicitó la asistencia de la ambulancia de Cerrito y el hombre fue trasladado de inmediato al hospital”.

Confirmaron la identidad del conductor fallecido en Ruta 12 y el camionero dio detalles del choque

El testimonio del camionero

El conductor del camión recolector brindó su testimonio a Elonce y aportó detalles sobre las maniobras previas al choque. Relató que circulaba en dirección hacia Paraná y que el siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando la visibilidad estaba reducida por la neblina.

Según explicó, advirtió que el automóvil que venía de frente comenzó a abrirse hacia su carril, por lo que le realizó señales de luces con la intención de alertarlo y evitar el impacto. Sin embargo, al notar que el conductor del auto no reaccionaba, decidió intentar una maniobra evasiva.

A pesar de ello, no logró evitar el choque y ambos vehículos terminaron colisionando. El fuerte impacto provocó graves daños en el automóvil, cuyo conductor sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento, pese a la rápida asistencia médica.

