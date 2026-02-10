Crimen de joven calcinado: detuvieron a otro hombre y secuestraron un arma

La investigación por el crimen de Luciano Emerí, el joven cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de un automóvil incendiado en un camino rural de Cerrito, registró avances significativos en las últimas horas con la detención de una segunda persona y el secuestro de un arma de fuego. Los procedimientos se concretaron durante la madrugada, en el marco de dos allanamientos realizados en distintos puntos de la localidad.

Según confirmaron fuentes policiales, el nuevo detenido es un hombre mayor de edad, oriundo de Cerrito, que fue trasladado a la ciudad de Paraná, donde quedó alojado en la alcaidía, a disposición de la fiscalía que investiga el hecho. Con esta detención, ya son dos las personas privadas de la libertad en el marco de una causa que investiga un homicidio de extrema violencia.

Cabe recordar que el primer detenido es un joven de 21 años, quien permanece cumpliendo prisión preventiva en una unidad penal de Paraná, mientras avanza el proceso judicial.

Detención y elementos secuestrados

El director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blason, informó que los procedimientos se desarrollaron desde primeras horas del día. “Finalizamos dos procedimientos que comenzaron muy temprano y que están vinculados con este lamentable deceso de un vecino de Cerrito”, indicó.

El funcionario precisó que la causa es llevada adelante por el fiscal Dato, con intervención de la jueza de Garantías Paula Firpo, y destacó el trabajo articulado de distintas áreas policiales. “Como resultado de estos procedimientos y del trabajo que se viene realizando desde la comisaría local, la División Homicidios, Policía Científica y otras dependencias, podemos confirmar la detención de una segunda persona en el marco de esta importante investigación”, sostuvo.

Respecto al estado del detenido, Blason explicó que “se trata de una persona mayor de edad, que fue trasladada a la ciudad de Paraná, donde será identificada en la División Antecedentes Personales y quedará alojada en la alcaidía, a disposición de la fiscalía”.

Además, confirmó el secuestro de elementos relevantes para la causa. “En el marco de estos procedimientos también se secuestraron elementos importantes para la investigación, entre ellos un arma de fuego que estaba siendo buscada”, señaló.

En ese sentido, remarcó que los avances permitirán profundizar la pesquisa. “Podemos decir que se dio un paso importante en esta investigación y que todos estos elementos ya fueron puestos a disposición de la fiscalía, de cara a la declaración indagatoria de la persona que fue detenida en las últimas horas. Se trata de un varón, vecino de Cerrito”, agregó en declaraciones a FM Cerrito.

Allanamientos considerados clave

Por su parte, el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, explicó que los allanamientos se realizaron en sitios estratégicos. “Los dos procedimientos se llevaron a cabo en lugares que consideramos de interés a lo largo de la investigación, tal como lo habíamos señalado cuando se produjo la primera detención”, afirmó.

Delavalle destacó la importancia de las primeras horas posteriores al hecho. “Las primeras horas fueron cruciales. La continuidad de la investigación nos llevó a desarrollar estos dos allanamientos, que consideramos exitosos tanto por los elementos probatorios obtenidos como por la detención de esta segunda persona”, indicó.

Blason, en tanto, subrayó la relevancia social del esclarecimiento del caso. “Hemos avanzado de una forma muy importante para poder saber qué fue lo que pasó. La sociedad merece conocer la verdad y necesita que haya justicia cuando ocurre un hecho tan grave”, expresó.

El hecho

El crimen se conoció durante la madrugada del martes 3 de febrero , cuando el cuerpo de Luciano Emerí fue hallado calcinado dentro de un vehículo completamente incendiado. El automóvil fue encontrado en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas nacionales 12 y 8, en jurisdicción de Cerrito.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, mientras la fiscalía avanza en la reconstrucción de lo ocurrido y en la determinación de responsabilidades penales.