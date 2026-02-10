El look gótico que eligió Oriana Sabatini en su séptimo mes de embarazo

Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una producción fotográfica que desafía las convenciones tradicionales de la "dulce espera". A tan solo unos días de convertirse en madre por primera vez junto al futbolista Paulo Dybala, la cantante y actriz decidió apostar por una estética única, muy alejada de los tonos pastel o las imágenes suaves que suelen asociarse con el embarazo. En su lugar, eligió una estética gótica/black bride, mostrando sensualidad, dramatismo y total black, con la panza como protagonista absoluta.

El fotógrafo Andrés Gar Luján fue el encargado de capturar estas impactantes imágenes en blanco y negro. En ellas, Oriana Sabatini posa de manera elegante, abrazando su vientre con un gesto íntimo y seguro. La elección del blanco y negro potencia el ambiente cinematográfico, dando a la producción un tono atemporal y profundo. Además, el contraste de luces y sombras, junto con la textura de la tela traslúcida y el tul, hace que la atención del espectador se centre exclusivamente en la silueta de Oriana y en el momento tan especial que está viviendo.

La actriz y cantante también explicó que, además de estar disfrutando cada paso de este proceso, su bebé tiene una fecha probable de parto para el 11 de marzo de 2026, día en que dará a luz en Italia, país donde reside junto a Dybala debido a sus compromisos laborales.

Un parto natural en Italia

Junto al futbolista, Oriana Sabatini tomó la decisión de que su hija nazca en Italia, dado que es allí donde residen actualmente debido a la carrera de Dybala. "Va a nacer acá porque quiero tener un parto natural, si se me da, y segundo porque quiero que esté el padre, en el fútbol no hay muchos días libres", comentó Oriana en una reciente entrevista. La fecha de nacimiento de la bebé coincide curiosamente con el cumpleaños de la madre de Oriana, la actriz Catherine Fulop, lo que hace que el momento sea aún más especial para la familia.

Este embarazo ha sido un capítulo muy esperado para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes comparten una vida llena de proyectos personales y profesionales. A medida que se acerca el día del parto, la pareja continúa mostrando su felicidad y preparación para la llegada de su hija, que será la primera en la familia y marcará un nuevo comienzo para ambos.