Los Nocheros lanzaron “Como antes” junto a Rodrigo Tapari y Juan Portella tras grabar el anuncio en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los Nocheros presentaron “Como antes”, su nuevo single junto a Rodrigo Tapari y Juan Portella, y eligieron grabar en Paraná el anuncio del lanzamiento. La canción ya se encuentra disponible en YouTube y cruza folklore con sonoridades tropicales.
El grupo folclórico compartió la novedad a través de sus redes sociales, donde informó que la canción puede escucharse en su canal oficial. Según se pudo saber, el anuncio fue filmado en el Rosedal de la capital entrerriana, un espacio emblemático que sirvió como escenario para reforzar el vínculo entre la banda y el público local.
Los Nocheros estuvieron recientemente en Paraná tras su presentación en la Fiesta Nacional del Mate, y aprovecharon su paso por la ciudad para dar a conocer el estreno. La participación en este evento se sumó a una intensa agenda de verano que incluyó actuaciones en festivales de gran convocatoria como Jesús María y Cosquín, donde se presentaron ante localidades agotadas en la Plaza Próspero Molina.
Detalles de "Como antes"
“Como antes” es una colaboración que reúne a artistas de distintas generaciones y escenas musicales. La canción cruza la identidad folclórica del grupo con elementos rítmicos asociados a la música tropical, en una propuesta que amplía el alcance sonoro sin perder el eje de la canción popular.
La participación de Rodrigo Tapari aporta una impronta vinculada a la cumbia y a los ritmos bailables, mientras que Juan Portella suma su sensibilidad artística tanto en la composición como en el desarrollo musical del tema. El resultado es una pieza que combina relato íntimo y tratamiento rítmico, con una letra centrada en los vínculos, los recuerdos y aquello que permanece a pesar del paso del tiempo.
En la previa del lanzamiento, los músicos compartieron un encuentro registrado en un formato íntimo, alrededor de una mesa, donde intercambiaron anécdotas y experiencias vinculadas al proceso creativo. Ese espacio funcionó como punto de partida para el trabajo conjunto y permitió visibilizar la dinámica de intercambio entre los artistas involucrados en el proyecto.
Activa agenda de Los Nocheros
El estreno se da en el marco de una temporada con agenda activa para Los Nocheros, que continúan recorriendo escenarios de todo el país y formando parte de los principales festivales populares. Con una trayectoria que atraviesa varias décadas, el grupo mantiene una presencia sostenida en la escena musical argentina, apostando a propuestas que integran su identidad folclórica con cruces hacia otros géneros y formatos contemporáneos.
“Como antes” se inscribe dentro de esa línea de trabajo, consolidando el encuentro entre generaciones y estilos desde la canción, y reafirmando la vigencia de una banda que continúa explorando nuevas formas de diálogo musical con distintos públicos.