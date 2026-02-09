Furia Scaglione reveló que está en pareja con un futbolista

La vida personal de Furia Scaglione volvió a captar la atención de sus seguidores este lunes después de que confirmara públicamente su relación sentimental. La ex participante del reality compartió en redes sociales una foto abrazada al arquero Nicolás Rodríguez y dejó en claro que atraviesa una nueva etapa afectiva.

Esa imagen fue publicada el 9 de febrero y rápidamente se viralizó. En la postal ambos aparecen sonrientes, muy cerca uno del otro y acompañados por un emoji de corazón, gesto que funcionó como confirmación del vínculo. La primera publicación fue realizada por el propio deportista y luego replicada por la mediática en su cuenta, consolidando el anuncio.

Repercusiones inmediatas en redes

El posteo generó miles de “me gusta” y comentarios en cuestión de minutos. Mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño inundaron la sección de respuestas, donde seguidores celebraron la noticia y destacaron el presente emocional de la influencer.

Frases como “Que seas muy feliz”, “Hacen hermosa pareja” o “Te lo merecés” se repitieron entre quienes siguen de cerca cada paso de la exhermanita. La reacción confirmó, una vez más, el fuerte vínculo que mantiene con su comunidad digital.

Furia Scaglione compartió la historia con su nuevo novio. Foto: Instagram.

Del reality a la exposición permanente

La popularidad de la mediática creció tras su paso por Gran Hermano Argentina, edición 2023, donde se destacó por su carácter frontal y sus discusiones dentro de la casa. Aunque no llegó a la final, se convirtió en una de las figuras más comentadas del ciclo.

Desde entonces incursionó en streaming, teatro y otros formatos de entretenimiento, manteniéndose activa en medios y plataformas. A fines del año pasado también participó en un reality grabado en el exterior, experiencia que volvió a posicionarla en el debate público.

Un presente más tranquilo

En este contexto, Furia Scaglione parece apostar por un perfil más relajado, lejos de controversias mediáticas y enfocada en su relación con el jugador de Excursionistas. La confirmación del romance marca un cambio respecto de etapas anteriores, donde su vida privada solía quedar atravesada por conflictos o rumores.

Mientras continúa sumando proyectos vinculados al entretenimiento, su actividad en redes sigue siendo el principal canal de contacto con el público. Cada publicación genera repercusión inmediata, y este nuevo capítulo sentimental no fue la excepción.