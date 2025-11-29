Furia de Gran Hermano disparó: “Tenemos un ganador ficticio y la ganadora soy yo”

En una entrevista con Marley en Vietnam, Furia de Gran Hermano aseguró que, pese al resultado oficial, se considera la “ganadora de la gente” y reivindicó su fama viral mundial.
La ex participante Juliana Scaglione volvió a encender el debate tras afirmar que el triunfo de su edición del reality no fue auténtico. Durante una entrevista con Marley en el programa Por el Mundo, grabado en Vietnam, Furia de Gran Hermano aseguró que, más allá de la votación oficial, ella es quien realmente se quedó con el apoyo popular. Su argumento se basa en el fenómeno viral que protagonizó dentro y fuera de la casa, generando una de las presencias más fuertes de la temporada.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Marley no evitó la pregunta incómoda y fue directo al punto: quería saber si Furia sentía que había perdido el juego. La respuesta no tardó en llegar y no dejó márgenes para la interpretación. “Sí. Tenemos un ganador ficticio y la ganadora soy yo porque soy como la ganadora de la gente”, lanzó sin titubear, reafirmando la postura que ya había mostrado en otras entrevistas.
Furia aseguró que, más allá del resultado televisivo, su impacto en redes sociales y en conversaciones públicas de distintos países la posicionó como la verdadera figura del ciclo. “Soy la más conocida de la edición”, repitió, destacando la magnitud de sus clips en TikTok, Instagram y plataformas internacionales.
La viralización internacional como argumento de triunfo
Furia explicó que su afirmación no responde a ego ni a enojo por la derrota, sino a datos concretos de alcance digital. Sus frases, reacciones y peleas se convirtieron en material viral no solo en Argentina, sino también en comunidades de fans de reality shows de habla hispana y anglosajona. Esto, para ella, la transforma en un fenómeno cultural fuera del formato del programa.
Durante el recorrido turístico con Marley por la Bahía de Ha-Long, la mediática repasó el efecto expansivo que tuvo su participación. Para sus seguidores, su figura continúa creciendo aun fuera de la pantalla, con presentaciones públicas, contratos, shows y participaciones en eventos masivos.
"La viralización mundial que tuve no la tuvo nadie", afirmó, reforzando la idea de que su notoriedad global supera cualquier título simbólico que otorga el reality.
El look de Furia y su decisión definitiva sobre el cabello
Otro de los momentos destacados de la entrevista se centró en su imagen. Marley le consultó por qué nunca volvió a considerar dejarse el pelo largo, una duda que los fans repiten en redes. Furia fue categórica: “No me lo voy a dejar largo nunca más. Este pelo corto es una marca”, aseguró. También explicó que el estilo le resulta mucho más cómodo para entrenar y para su vida cotidiana, por lo que no piensa cambiarlo.
Durante el viaje, la mediática se mostró relajada, cómoda y fiel a su estilo frontal. La química con Marley, sumada a las declaraciones fuertes que la caracterizan, volvió a colocarla en los titulares.