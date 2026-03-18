Crisis en discapacidad: Prestadores entrerrianos se suman al paro nacional

REDACCIÓN ELONCE
Crisis en discapacidad en Entre Ríos: prestadores adhieren al paro nacional por falta de pagos y políticas insuficientes, afectando servicios esenciales.
La crisis en discapacidad llegó a Entre Ríos con fuerza este miércoles, cuando profesionales que brindan servicios esenciales a personas con discapacidad se sumaron a un paro nacional de 48 horas en rechazo a la falta de pago de salarios y ajustes que consideran insuficientes frente a la inflación.
En diálogo con Elonce, el padre y profesional Javier Albornoz sintetizó el sentir de muchas familias y trabajadores: “La verdad que veo una situación en temática de discapacidad muy crítica”, dijo, describiendo un panorama de tensión y preocupación.
Servicios al borde del colapso
La protesta no es aislada: en localidades como Colón, ya se registró el cierre de una institución que brindaba atención integral. Albornoz, quien trabaja en el área de capacidad en Paraná, explicó cómo algunas organizaciones viven situaciones muy diferentes: mientras “asiste Apana lleva una organización bastante prolija”, otras están “golpeadas y al borde del colapso y en tema de cierre”.
Esta situación pone en jaque no solo a las instituciones, sino también a las familias que dependen de prestaciones diarias, terapias y transporte especializado. La falta de cumplimiento de la denominada Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada años atrás, es uno de los ejes de la protesta.
Reclamos por salarios y políticas nacionales
Entre los principales motivos del paro, los profesionales mencionan retrasos de varios meses en el pago de salarios y ajustes “muy poquito”, que no alcanzan para sostener la actividad ni cubrir la inflación. Al respecto, Albornoz señaló sin rodeos: “Hoy el gobierno nacional no está cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad”.
Además de la falta de salarios, los trabajadores de las instituciones advierten que, sin un cambio de rumbo en las políticas de financiamiento, muchas organizaciones podrían cerrar definitivamente, dejando sin atención a las personas con discapacidad y generando un efecto dominó que impacta también en el empleo y en la calidad de vida de las familias.
Impacto en familias y pensiones
La crisis en discapacidad también alcanzó a beneficiarios de pensiones nacionales. Según Albornoz, hubo irregularidades en auditorías que provocaron bajas de pensiones sin aviso a los titulares: “Nunca le llegó un telegrama”, narró, refiriéndose a casos de personas en zonas rurales que dejaron de recibir ingresos sin notificación.
Las organizaciones reproductoras de cuidado buscan contener a las familias afectadas, informar sobre sus derechos y coordinar acciones conjuntas con gremios y entidades de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la visibilidad de esta problemática sigue siendo uno de los principales desafíos para lograr soluciones concretas.