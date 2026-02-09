UPCN anunció más prestaciones médicas tras un acuerdo con OSER

Un nuevo beneficio sanitario fue confirmado este lunes para afiliados a la obra social provincial tras gestiones impulsadas por UPCN. A partir de un convenio firmado entre la Obra Social de Entre Ríos y el Ministerio de Salud, los trabajadores estatales podrán realizarse estudios de resonancia magnética en el Hospital San Martín de Paraná sin abonar coseguro.

La medida apunta a ampliar la red de prestaciones disponibles para los afiliados y facilitar el acceso a diagnósticos por imágenes de alta complejidad dentro del sistema público de salud. Además, permitirá descomprimir la demanda en centros privados y reducir costos para los usuarios.

El acuerdo habilita a la obra social a utilizar el resonador magnético del hospital, un equipamiento de última generación que, según remarcaron desde la conducción gremial, ofrece estándares técnicos comparables con los principales centros especializados.

El rol del sindicato en la gestión

La iniciativa fue promovida por UPCN y presentada ante la obra social por la vocal gremial Flavia Maidana, quien destacó el alcance de la medida para el conjunto de los trabajadores públicos.

“El convenio que firmó la OSER con el Ministerio de Salud tiene como objetivo que podamos utilizar el resonador del hospital como un servicio más para todos los afiliados”, explicó.

UPCN. Foto: Archivo.

La representante remarcó además la calidad del equipamiento disponible. “Es excelente, de alta gama”, sostuvo, al referirse a la tecnología con la que cuenta el nosocomio.

Acceso sin costo extra y mejor uso de recursos

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que los estudios se realizarán sin pago adicional por parte del paciente. Maidana detalló que quienes necesiten una resonancia podrán acceder al servicio sin coseguro, en condiciones similares a las que ya existen en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos.

“Todos los afiliados van a tener la posibilidad de hacerse las resonancias en el hospital sin tener que pagar ningún coseguro”, afirmó.

Desde la conducción sindical también señalaron que la utilización de infraestructura pública permitirá optimizar los fondos de la obra social, lo que podría traducirse en mejoras en otras prestaciones.