OSER firmó un convenio con Salud para ampliar prestaciones y garantizar atención sin coseguro

OSER y el Ministerio de Salud de Entre Ríos avanzaron este jueves en una nueva etapa de articulación sanitaria con la firma de un convenio que apunta a ampliar prestaciones médicas, mejorar el acceso a la atención y ordenar la gestión del sistema público en toda la provincia. El acuerdo fue rubricado en la sede central de la obra social y busca que los afiliados cuenten con más servicios disponibles y sin coseguro en distintos establecimientos.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de OSER, Mariano Gallego, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a equipos técnicos de ambas instituciones que vienen trabajando en la actualización del esquema de prestaciones. Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es integrar de manera más eficiente la red pública con la cobertura de la obra social provincial.

Más servicios en centros de salud

Blanzaco explicó que el trabajo conjunto se viene desarrollando desde hace varios meses y que la firma del acuerdo formaliza ese proceso. “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que nos permite actualizar y fortalecer el vínculo desde la red pública de salud”, señaló.

OSER.

El ministro también destacó que uno de los cambios centrales tiene que ver con la incorporación de nuevas prácticas médicas en centros de Atención Primaria. “Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en algunos centros de atención primaria de la salud, incorporando prácticas que no estaban contempladas hasta ahora”, afirmó, y agregó: “Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir fortaleciendo el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención”.

Sin coseguro y con reglas claras

Según se informó, el convenio establece un sistema de reciprocidad entre la obra social y los efectores públicos, lo que permitirá que los afiliados de OSER accedan a servicios sin coseguro. Además, se definieron pautas para ordenar la facturación, los pagos y la actualización de valores, con la intención de dar mayor previsibilidad tanto a los profesionales como a los establecimientos.

También se avanzará en la organización del padrón de instituciones y trabajadores de la salud, con un esquema más claro de derechos y obligaciones entre las partes. Desde las autoridades señalaron que esta planificación busca evitar demoras administrativas y facilitar la atención cotidiana.