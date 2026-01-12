Receta electrónica en OSER: cómo funciona el nuevo sistema para retirar medicamentos

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) comenzó a implementar la receta electrónica para la prescripción y dispensa de medicamentos, en cumplimiento de la normativa nacional y provincial vigente. El nuevo sistema alcanza tanto a afiliados que reciben tratamientos ambulatorios como a aquellos que acceden a medicación crónica o de alto costo.

El vicepresidente de OSER, Ricardo García, explicó a Elonce que la medida introdujo cambios tanto para los afiliados como para la propia obra social. “El cambio tiene varias implicancias, una de ellas es la comodidad para el afiliado”, señaló.

Medicamentos ambulatorios y crónicos

García detalló que el sistema distingue dos grandes grupos de medicamentos. Por un lado, los ambulatorios, que no requieren autorización previa. En esos casos, el afiliado recibe el número de receta electrónica por parte del médico y puede concurrir directamente a la farmacia para retirar la medicación.

Por otro lado, se encuentran los medicamentos crónicos, como los destinados a tratamientos de diabetes, patologías oncológicas y otras de alto costo, que sí requieren autorización previa. “En este caso existe un sistema mixto, donde el médico debe completar un formulario físico para solicitar la autorización y, además, cargar la prescripción en el sistema electrónico”, explicó.

Ricardo García, vicepresidente de OSER (foto Elonce)

Una vez que la medicación es autorizada, el afiliado recibe la notificación correspondiente y puede concurrir a la farmacia con su DNI físico y el número de receta electrónica para retirar el medicamento. El trámite también puede ser realizado por un familiar o una persona autorizada.

Control, trazabilidad y gasto en medicamentos

Desde la obra social destacaron que la digitalización completa del sistema permite mejorar el control y la transparencia en el dispendio de medicamentos. García precisó que el 44% del presupuesto de OSER se destina a este tipo de cobertura, por lo que contar con prescripciones electrónicas facilita el monitoreo del gasto.

“Nos permite saber de dónde viene el medicamento, quién lo prescribió, quién lo entregó y quién lo retiró. Esa trazabilidad es una herramienta de gestión muy potente”, afirmó.

Validez de las recetas y plazos

En cuanto a la validez, García aclaró que las recetas electrónicas para medicamentos ambulatorios tienen una vigencia de 30 días. En el caso de tratamientos crónicos, la obra social provincial analiza alternativas normativas para reducir la frecuencia con la que los afiliados deben renovar la prescripción.

“Si la normativa legal lo permite, queremos que muchos pacientes con enfermedades crónicas puedan validar su condición una vez al año y retirar la medicación durante 12 meses”, indicó. De no ser posible, la renovación se realizaría cada seis meses o cada tres, como ocurre en otros sistemas.

Las recetas en papel emitidas hasta el 31 de diciembre mantienen validez hasta el 31 de enero. Desde este 1º de enero de 2026, la prescripción se realiza exclusivamente de manera electrónica.

Cómo funciona la receta electrónica

Para emitir una receta electrónica, el médico debe estar registrado en una plataforma que valida su matrícula y antecedentes profesionales. En el caso de OSER, se utiliza el sistema Mis RX, vinculado al Colegio de Farmacéuticos con el que la obra social provincial mantiene convenio.

“El afiliado va a la consulta, recibe el número de receta electrónica y puede ir directamente a la farmacia”, explicó García.

Capacitación y atención presencial

Desde OSER remarcaron que la implementación del sistema se acompaña con instancias de capacitación, especialmente destinadas a adultos mayores. La obra social trabaja en conjunto con la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y prevé recorridas por el interior provincial para brindar asistencia.

Asimismo, García aclaró que las 102 sedes de OSER en la provincia continúan abiertas durante la temporada estival. “No se quita la presencialidad, se promueve el uso de herramientas digitales”, subrayó.

Próximos pasos del programa OSER Digital

La receta electrónica forma parte del programa OSER Digital. Según anticipó el funcionario, a partir de abril se prevé avanzar con la digitalización de órdenes médicas para estudios, análisis e imágenes, que también se gestionarán de manera electrónica.

“Todo esto apunta a facilitar trámites y mejorar la gestión, cumpliendo con la ley que desde enero de 2026 establece la receta electrónica como obligatoria”, concluyó García.