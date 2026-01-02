Receta electrónica: cómo funciona el nuevo sistema para afiliados a OSER

A partir del 1° de enero de 2026, la receta electrónica se convirtió en obligatoria para todos los medicamentos a los que la Obra Social de Entre Ríos (OSER) brinda cobertura. De esta manera, el sistema digital reemplazó a la tradicional receta en papel para la prescripción y dispensa de fármacos.

De acuerdo a la información a la que accedió Elonce, la receta electrónica es generada por el médico durante la consulta. En lugar del papel, el profesional entrega al paciente un número de receta, que será utilizado para retirar la medicación correspondiente en las farmacias habilitadas.

Para acceder a los medicamentos ambulatorios, es decir, aquellos que no requieren autorización previa de la obra social, el afiliado solo debe concurrir a la farmacia con su DNI y el número de receta electrónica. No existe demora entre la emisión de la receta y el retiro de la medicación, ya que el sistema permite su uso inmediato en la red de farmacias que trabajan con OSER.

Vigencia de recetas anteriores

Desde la obra social aclararon que las recetas en papel emitidas antes del 31 de diciembre de 2025 continúan siendo válidas. Lo mismo ocurre con los planes crónicos, oncológicos o especiales que hayan sido iniciados o renovados antes de esa fecha, los cuales mantienen su vigencia sin necesidad de reiniciar el trámite.

Receta electrónica (foto Gobierno de Entre Ríos)

En relación a los tratamientos especiales, se indicó que el procedimiento durante 2026 será similar al utilizado hasta ahora, con la diferencia de que las recetas se gestionarán mediante números electrónicos y no en formato papel.

Trámites para planes especiales

Para los planes crónicos, oncológicos o especiales, el afiliado deberá iniciar la solicitud de manera presencial en su sede de OSER, presentar el formulario correspondiente completado por el médico junto con los estudios complementarios y, una vez autorizada la cobertura, retirar la medicación en la farmacia con el número de receta y el DNI.

Asimismo, se informó que otra persona puede retirar los medicamentos en nombre del beneficiario, siempre que concurra a la farmacia con el DNI físico del afiliado y el número de receta electrónica.

Marco legal y objetivos

Desde OSER explicaron que la implementación de la receta electrónica se enmarca en la Ley Nacional N° 27.553, a la que la provincia de Entre Ríos adhirió mediante la Ley N° 10.977. Durante el último año, el Ministerio de Salud provincial trabajó en la mejora del sistema Salud Digital Entre Ríos (Sader) para ampliar el uso de esta herramienta.

OSER, sede central en Paraná

Según indicaron, el nuevo sistema permite una mayor transparencia, control y trazabilidad de los medicamentos, aspectos considerados clave para el sistema de salud y para los requerimientos de organismos como la ANMAT.