Cuidadoras domiciliarias: OSER anticipó cambios para simplificar trámites administrativos

El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, brindó precisiones a Elonce sobre los reclamos realizados por cuidadoras domiciliarias en relación a presuntas demoras en los pagos. Según afirmó, el sistema de liquidación se encuentra normalizado y no existen deudas exigibles correspondientes a los últimos meses.

García explicó que una de las principales confusiones se origina en la interpretación del vínculo entre las cuidadoras y la obra social provincial. “El cuidador domiciliario no tiene una relación laboral con OSER ni percibe un sueldo. Se trata de una prestación de servicios”, aclaró.

Cómo funciona el sistema de cuidado domiciliario

El funcionario detalló que el cuidado domiciliario se encuadra como una prestación destinada a afiliados que, de manera temporaria o permanente, no pueden realizar por sí mismos las actividades de la vida diaria y no cuentan con un familiar que pueda asumir esa tarea.

“En esos casos, para resguardar la salud del afiliado, la obra social provincial contrata un servicio de cuidado domiciliario”, explicó García. Las cuidadoras realizan las tareas durante un mes y presentan la documentación correspondiente en el mes siguiente para percibir la remuneración por el servicio prestado.

Ricardo García, vicepresidente de OSER (foto Elonce)

Plazos de pago y desmentida de atrasos

García remarcó que, a diferencia del resto de los prestadores, que cobran a los 60 días de presentada la facturación, las cuidadoras domiciliarias perciben el pago a los 30 días. “Desmiento por completo que se adeuden los meses de octubre, noviembre y diciembre”, sostuvo.

Según detalló, durante septiembre y noviembre se registraron 1.047 servicios de cuidado domiciliario en toda la provincia. Al momento de la entrevista, ya se habían liquidado 650 prestaciones, lo que representa más del 50%. “Estamos cargando aproximadamente 110 por día, por lo que en pocos días se termina de pagar la prestación correspondiente al mes de noviembre”, indicó.

En cuanto a diciembre, aclaró que no constituye una deuda exigible. “Lo trabajado en diciembre se presenta en los primeros días de enero y se cobra en febrero", afirmó.

Motivos de las demoras puntuales

El vicepresidente de OSER explicó que las demoras individuales pueden producirse cuando la documentación no se presenta en tiempo y forma o contiene errores. “Eso requiere correcciones y genera atrasos, pero no se puede afirmar que exista una deuda sistemática de tres meses”, señaló.

Actualmente, OSER cuenta con más de mil cuidadores domiciliarios distribuidos en todo el territorio provincial, lo que implica un volumen importante de trámites que deben ser auditados, liquidados y acreditados.

Anuncio de cambios y digitalización

Durante la entrevista con GPS, García adelantó una medida que calificó como una “primicia”. Anunció que la obra social provincial avanzará en un sistema que permitirá reducir en un 50% los trámites que deben realizar las cuidadoras para presentar la facturación.

“Vamos a implementar una plataforma digital para que puedan cargar la documentación desde el celular, entre el 1 y el 10 de cada mes posterior al servicio prestado, sin necesidad de armar carpetas ni trasladarse a las sedes de la OSER”, explicó. El objetivo es acortar los tiempos de auditoría y pago.

“La decisión política está tomada y ya fue transmitida al grupo de cuidadoras domiciliarias que tiene contacto permanente con OSER”, indicó García.

Finalmente, García reconoció la preocupación del sector y remarcó que, en muchos casos, el cuidado domiciliario representa el único ingreso de quienes prestan el servicio. “Entendemos la angustia y la necesidad de cobrar, pero también afirmamos que el pago no se interrumpió ni un solo mes”, concluyó.