Cuidadoras domiciliarias reclamaron a OSER por demoras en el pago de prestaciones

Cuidadoras domiciliarias reclamaron a Elonce por atrasos en los pagos de prestaciones de OSER y denunciaron que hay trabajadoras con hasta tres meses sin cobrar. Advirtieron que la situación persiste pese al cambio de gestión y afecta la continuidad de los cuidados.
Cuidadoras domiciliarias realizaron un reclamo por los atrasos en el pago de las prestaciones que dependen la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Según manifestaron, existen trabajadoras que no cobraron los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que generó complicaciones económicas para muchas familias del sector.
Lourdes Ramírez, una de las referentes de las cuidadoras domiciliarias, explicó a Elonce que “hay cuidadoras a los que les deben octubre, noviembre y diciembre” y señaló que la situación se repite respecto de períodos anteriores. “En diciembre la mayoría de las cuidadoras pasó las fiestas sin cobrar”, indicó.
En ese marco, detalló que intentaron comunicarse en reiteradas oportunidades con la obra social. “Empezamos a llamar y a mandar mensajes, pero no hay novedad de pago ni fecha. A veces dicen que está por liquidar y después te informan que no hay novedades”, relató.
Ramírez también cuestionó declaraciones oficiales que aseguraban que los pagos se encuentran al día. “Leí una nota donde se decía que con nosotros está todo al día y no es así. Nosotros ya trabajamos, ya cumplimos con el servicio y no cobramos”, afirmó.
Asimismo, remarcó que las cuidadoras se organizan de manera autoconvocada. “No tenemos delegado ni alguien que nos represente. Somos cuidadoras que nos juntamos para defender nuestros derechos y esperamos que la situación mejore”, expresó. En ese sentido, recordó que durante el cambio de gestión recibieron promesas de mejoras que aún no se concretaron.
Por su parte, Susana Pérez, coordinadora de un grupo de cuidadoras domiciliarias, señaló que tomó conocimiento de casos de trabajadoras que todavía no cobraron el mes de octubre. “No hay novedades de pago. Dicen que se paga dentro de los 60 días, pero eso no se está cumpliendo”, sostuvo.
Pérez explicó que las cuidadoras cumplen con los requisitos administrativos exigidos. “Tenemos que presentar la factura entre el 1 y el 5, antes del 10, y supuestamente para el 20 deberíamos cobrar, cosa que no pasa”, indicó. También mencionó las dificultades para sostener los costos impositivos. “Nos exigen libre deuda y el pago mensual del monotributo, que además aumentó, pero si no cobramos se hace muy difícil cumplir”, señaló.
Finalmente, Laura Vilches, otra cuidadora domiciliaria, manifestó que el reclamo apunta a visibilizar la situación del sector. “Hay muchas compañeras que son sostén de familia, pagan alquiler y tienen hijos. Por eso estamos acá defendiendo nuestros derechos”, expresó.