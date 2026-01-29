UPCN anunció un 20% de descuento en medicamentos ambulatorios con OSER

El gremio presentó un nuevo acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos que permitirá reducir el costo de los remedios recetados. El secretario general José Ángel Allende, explicó cómo se aplicará el beneficio.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lanzó un nuevo beneficio en salud destinado a sus afiliados, con el objetivo de aliviar el impacto económico que representa la compra de medicamentos. A partir del 1° de febrero, los afiliados titulares del sindicato accederán a un 20% de descuento adicional en medicamentos ambulatorios recetados, que se aplicará sobre el monto que quede a cargo del trabajador luego del reconocimiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
El anuncio fue realizado por el secretario general de UPCN, José Ángel Allende, quien confirmó que el beneficio no tendrá límite y alcanzará a todos los afiliados titulares del gremio. “A partir del 1° de febrero los afiliados titulares de UPCN van a tener, sin límite, un 20% de descuento en todos los medicamentos ambulatorios que les reconoce la obra social OSER”, informó.
Convenio con farmacias de la provincia
Este nuevo beneficio es posible gracias a un convenio suscripto entre UPCN y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, lo que permitirá que el descuento se aplique en la mayoría de las farmacias de la provincia que trabajan con OSER.
“Allí, en el sistema va a aparecer que es afiliado a la OSER y se aplicará automáticamente el descuento del 40%; además surgirá que es afiliado a UPCN, por lo que también se practicará en forma automática el descuento del 20% sobre el monto que queda a cargo del afiliado”, explicó Allende.
De este modo, el trabajador no deberá realizar trámites adicionales, ya que el beneficio se aplicará directamente en el punto de venta, con solo presentar la receta y concurrir a una farmacia adherida.
Ejemplo del impacto del descuento
Para graficar el alcance de la medida, Allende detalló un ejemplo concreto: “Sobre un medicamento que cueste 10.000 pesos, por un lado, la obra social reconoce 4.000. De los 6.000 que tiene que pagar el trabajador, UPCN se hace cargo del 20%, es decir, 1.200 pesos. De este modo, el afiliado al Sindicato va a terminar abonando sólo 4.800 pesos”.
El dirigente sindical subrayó que este beneficio representa un importante esfuerzo económico de la organización. “Esto habla a las claras de un gran esfuerzo económico que hace esta Seccional, que ha sido asesorada por quienes hace mucho tiempo vienen trabajando por la salud de los entrerrianos, como son la vocal de OSER Flavia Maidana y quien fuera integrante del Directorio de Iosper, Fabián Monzón”, destacó.
Alivio en un contexto complejo
Finalmente, Allende remarcó que el objetivo central es acompañar a los trabajadores en un momento complejo. “El propósito es llevarle alivio a los compañeros que estén atravesando un problema de salud”, sostuvo, y agregó que se trata de “una muy buena noticia en un año tan duro, que empieza con los sueldos congelados”.
“Este es un beneficio más para los trabajadores públicos que conforman la gran familia de UPCN quienes, como todos los trabajadores públicos, están atravesando un momento muy difícil”, concluyó.