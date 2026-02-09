Operativo de seguridad en la Fiesta Nacional del Mate: Destacan que "no hubo incidentes ni problemas"

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos más convocantes en la provincia de Entre Ríos, se desarrolló este fin de semana con un balance positivo en términos de seguridad.
Cecilia Galeano, subjefa de la división de Operaciones, destacó los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de los miles de asistentes.
"Hacemos un balance positivo en cuanto a que no hubo ningún tipo de incidente que podamos lamentar", aseguró Galeano a Elonce.
El operativo de seguridad incluyó un exhaustivo control en las zonas aledañas al predio, especialmente en lo relacionado con el estacionamiento y el tránsito. "Allí estuvo bastante colmado de vehículos. El tránsito, en cierto horario, se empezó a complicar un poco para quienes transitaban las inmediaciones, pero fue bastante bien controlado y diagramado por parte del personal de la municipalidad de Paraná y con la colaboración de personal de la Policía de Entre Ríos", detalló.
El despliegue de efectivos policiales fue significativo: "El día viernes fueron más de 100 y el día sábado unos 150 funcionarios policiales", indicó la subjefa. Además, el operativo incluyó reuniones previas entre autoridades municipales y provinciales para planificar las tareas de seguridad.
La seguridad no se limitó al perímetro del evento. "Se hicieron durante las semanas anteriores varias reuniones con las autoridades del municipio para diagramar el dispositivo de seguridad para este evento", explicó Galeano. Según señaló, esta planificación resultó fundamental para la correcta distribución de efectivos y móviles policiales en los puntos clave de la fiesta.
La Fiesta Nacional del Mate atrajo a un público masivo, con personas provenientes de distintas localidades y provincias. "El primer día fueron alrededor de 50.000 personas, y ya para el día sábado contabilizamos más de 100.000 personas", indicó Galeano.
Uno de los momentos más esperados de la fiesta fue la presentación de Lali, quien también contó con un operativo de seguridad especial. "En base a la información que contábamos, se hizo una custodia permanente del hotel Mayorazgo, donde el personal policial lo que hacía era visualmente impedir que la gente interrumpa el ingreso del hotel y el tránsito del mismo hasta la llegada de la artista. También se hizo el acompañamiento hacia el evento", explicó.
El balance final de la seguridad durante la Fiesta Nacional del Mate fue "totalmente positivo", según concluyó la subjefa de Operaciones. A pesar de la gran cantidad de personas presentes y el alto nivel de concurrencia, no se registraron incidentes graves ni fuera del predio ni en las inmediaciones. Elonce.com