Violenta gresca en Villaguay terminó con heridos de arma blanca y detenidos

Personal de la Jefatura Departamental Villaguay intervino ante una gresca en la vía pública que dejó como saldo tres hombres heridos con armas blancas y cuatro personas aprehendidas en la noche este domingo.

El procedimiento se inició a raíz de varios llamados al 101, en los que vecinos alertaban sobre una gresca entre varias personas en la vía pública, lo que motivó el desplazamiento de móviles policiales al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un grupo de personas involucradas en la pelea, encontrándose a dos hombres lesionados en el suelo y a un tercero que se desplazaba sangrando, quien manifestó haber sido apuñalado y señaló a los presuntos agresores.

Intento de identificación y fuga

Ante esta situación, el personal policial intentó identificar a las personas señaladas como responsables del ataque, pero las mismas hicieron caso omiso a la voz de alto impartida por los uniformados.

Lejos de acatar la orden, los individuos comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el personal policial y se dieron a la fuga por pasillos y patios de viviendas linderas.

Tras una persecución por la zona, se logró la aprehensión de cuatro personas: tres mayores de edad de 18 y 20 años, y un menor de 14, quienes fueron trasladados a la Jefatura.

Atención médica y secuestro de un arma blanca

En paralelo, los hombres lesionados, de 35, 53 y 31 años, fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital Santa Rosa para su atención médica.

Según se informó, los tres presentaban heridas cortantes, aunque una de ellas fue catalogada como de carácter grave, motivo por el cual uno de los pacientes debió ingresar de urgencia a quirófano.

En el lugar del hecho, el personal policial procedió al secuestro de un cuchillo con mango de madera y hoja metálica de aproximadamente 12 centímetros, el cual presentaba aparentes rastros hemáticos y será sometido a las pericias correspondientes.

Intervención judicial y situación legal

Puesto en conocimiento de lo sucedido, el fiscal en turno avaló el procedimiento realizado por la fuerza policial y dispuso las medidas judiciales pertinentes.

En este marco, se ordenó la detención de los tres mayores de edad por el supuesto delito de Tentativa de homicidio y Resistencia a la autoridad, quedando alojados a disposición de la Justicia.

Mientras que el adolescente fue entregado a sus progenitores y quedó supeditado a la causa.

Otra gresca, la misma noche

Personal de Motorizada del Comando Radioeléctrico intervino ante una pelea en la vía pública que terminó con varios detenidos, daños materiales y el secuestro de armas blancas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Acosta y Zaburlin, donde los efectivos fueron comisionados tras un aviso que alertaba sobre una gresca entre varias personas en la vía pública.

Ante la magnitud de la situación y la agresividad de los involucrados, el personal policial solicitó apoyo, arribando al lugar móviles pertenecientes al Grupo Especial.

Resistencia activa y daños a móviles oficiales

Al llegar al lugar, los efectivos constataron una pelea generalizada entre varios individuos, tres de los cuales ofrecieron resistencia activa al accionar policial.

Según se informó, los hombres comenzaron a agredir al personal policial mediante el “arrojo de objetos contundentes”.

Como consecuencia de estos ataques, se produjeron daños en móviles oficiales que participaron del operativo, antes de que los individuos pudieran ser finalmente reducidos por el personal actuante.

Intervención de una mujer y nuevas agresiones

Cuando los hombres eran trasladados, se hizo presente en el lugar una mujer de 34 años, quien se encontraba en un marcado estado de alteración.

La mujer entorpeció el procedimiento policial y agredió físicamente a un efectivo, provocándole lesiones de carácter leve, según se indicó en el parte oficial.

Durante el forcejeo, también ocasionó la caída de una moto oficial, lo que generó daños materiales y la pérdida de un dispositivo portátil de grabación perteneciente a la fuerza.

Aprehensiones y actuación judicial

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 24 años, junto a la mujer de 34 años, quienes quedaron supeditados a la causa por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad, Daños y Lesiones.

Asimismo, un menor de 17 años que se encontraba involucrado en el hecho fue entregado a sus progenitores, quedando a disposición de las actuaciones correspondientes.