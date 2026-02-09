 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cuidacoches encontró una billetera y caminó más de cinco kilómetros para devolverla

Sin celular y con escasos recursos, un cuidacoches de Paraná recorrió a pie más de cinco kilómetros para devolver una billetera hallada en el centro. La familia que la recuperó destacó la honestidad y la solidaridad del joven.

9 de Febrero de 2026
Un acto de honestidad y solidaridad conmovió a vecinos de Paraná en las últimas horas. Jonathan, un joven que se gana la vida como cuidacoches en el centro de la ciudad, encontró una billetera extraviada y decidió devolverla personalmente, caminando más de cinco kilómetros hasta la zona sur de la capital entrerriana.

 

El hecho ocurrió cuando el joven halló la billetera en pleno centro. En su interior se encontraba el DNI del dueño, lo que permitió identificar el domicilio. Jonathan no cuenta con teléfono celular ni con un trabajo estable; por eso, pidió ayuda a un hombre para que le indicara dónde quedaba la dirección que figuraba en el documento y emprendió el recorrido a pie.

 

El trayecto fue de aproximadamente cinco kilómetros y cuatrocientos metros. A pesar de la distancia y las dificultades, el joven continuó hasta llegar a la vivienda y devolvió la billetera con todas sus pertenencias intactas.

El encuentro que emocionó

Liza, madre del joven que había perdido la billetera, relató cómo se produjo el encuentro. “Jonathan tocó el timbre de mi casa. Yo vivo en la zona sur de Paraná y este chico me devolvió la billetera que mi hijo Leonel había perdido”, contó.

La mujer destacó el valor del gesto y la actitud del joven. “Se trató de un gesto profundamente grato”, expresó. Conmovida por la situación, decidió grabar un video junto a Jonathan para contar públicamente la historia y agradecer su accionar.

 

Una decisión que nació de la honestidad

Jonathan explicó con sencillez por qué decidió devolver la billetera. “Cuando la encontré pedí ayuda para saber dónde quedaba la dirección y me vine caminando para devolverla”, contó.

Liza remarcó el impacto del momento. “Vino caminando y me trajo la billetera con todas sus pertenencias adentro. Yo no podía creer lo que estaba pasando, por eso quise grabar este video y contar la historia”, señaló.

 

Una cadena de solidaridad

La historia tuvo además una coincidencia que reforzó el mensaje solidario. Ese mismo día, Liza había comprado repasadores en un mayorista para ayudar a otra mujer que suele vender en un semáforo junto a su hija pequeña, pero no había logrado encontrarla.

 

“Entonces, miren, el universo es perfecto. Llega Jonathan a la puerta de mi casa con la billetera de mi hijo y acá se lleva esos repasadores para vender”, contó. Y agregó un mensaje final: “Si lo ven, por favor cómprenle. Él hace changas en el centro y tiene que seguir el ciclo de ganarse la vida con su trabajo. Entre todos podemos hacer una comunidad mejor”.

