Club Talleres celebró con actividades el cierre de temporada de la colonia de vacaciones

REDACCIÓN ELONCE
El Club Atlético Talleres celebró con actividades el cierre de su exitosa temporada de colonia de vacaciones, que marcó un nuevo récord en la cantidad de participantes. "Es fundamental no perder la oportunidad de que los chicos participen activamente del club", dijeron.
El Club Atlético Talleres celebró con actividades el cierre de su exitosa temporada de colonia de vacaciones, que marcó un nuevo récord en la cantidad de participantes.
Cristian "Pata" Gómez, coordinador de la colonia, se mostró entusiasmado con los logros alcanzados y expresó a Elonce que “la colonia del club ya está instalada en la ciudad y este año hemos batido récord en cuanto a la cantidad de chicos. Seguimos creciendo".
Destacó que la temporada de verano comenzó el primer día de diciembre y terminó en febrero, según lo dispuesto por la comisión directiva, permitiendo que los socios pudieran aprovechar la oferta durante los tres meses.
El objetivo principal de la colonia no solo es la diversión, sino también la vinculación deportiva. "Esta colonia también es para que los chicos no socios conozcan la actividad del club. Este año, por ejemplo, han venido integrantes del equipo masculino de básquet y hockey sobre césped a dar clases", indicó Gómez. Así, la colonia se ha convertido en un puente de conexión con las diversas disciplinas deportivas que ofrece Talleres.
Además de las actividades deportivas, la colonia de vacaciones de Talleres incluyó una importante oferta educativa y recreativa, con recursos que apuntan a reducir la brecha generada por la tecnología. "Es fundamental no perder la oportunidad de que los chicos participen activamente del club y se sumen al grupo y la actividad deportiva", destacó el coordinador.
Un aspecto destacado de este año fue la inclusión de personas con discapacidad. "Hemos tenido muchas personas con discapacidad participando de la colonia, muchas de ellas nuevas en el club. Este año, por primera vez, incorporamos el 'Amigo en la Colonia', que consiste en la inclusión de actividades adaptadas para que todos los chicos puedan disfrutar", explicó.
El club también destacó la continuidad de las actividades inclusivas. "La colonia 'Escuela Amigo' continuará en marzo, con clases los martes a las 16 y los sábados a las 11, ahora centradas en el básquet", adelantó. Elonce.com