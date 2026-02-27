Familia tenía cinco kioscos de venta de droga: incautaron $600.000 y celulares

El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal detuvo a cuatro personas tras una investigación iniciada en enero en provincia de Santa Fe. Los allanamientos se realizaron en el barrio Acapulco y secuestraron cocaína, plantas de cannabis, dinero y municiones.
En el marco del Plan Bandera impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon un clan familiar que comercializaba estupefacientes bajo la modalidad de menudeo.
La causa se originó en enero de este año, cuando personal de la División Antidrogas San Francisco identificó y detuvo en la vía pública a un hombre que transportaba decenas de dosis de clorhidrato de cocaína.
A partir de ese procedimiento, la Fiscalía Regional de Rafaela, a cargo de los fiscales Carlos Vottero y Analía Abreú, dispuso una serie de medidas investigativas para determinar el origen de la droga incautada.
Cinco puntos de venta en una misma localidad
Tras tareas de campo, vigilancias encubiertas y análisis de información, los investigadores establecieron la existencia de cinco puntos de venta de drogas que funcionaban en la localidad santafesina de Josefina.
Según se determinó, los centros de expendio eran administrados por integrantes de una misma familia, quienes se encargaban del acopio, fraccionamiento y comercialización de las sustancias ilícitas. Con las pruebas reunidas, el Juzgado en lo Penal de la Circunscripción N°5, a cargo de la jueza Cecilia Álamo, autorizó los allanamientos en distintos domicilios ubicados en el interior del barrio Acapulco.
Detenciones y elementos secuestrados
Durante los procedimientos, los efectivos de la Policía Federal detuvieron a cuatro personas —tres mujeres y un hombre— señaladas como miembros de la organización.
En los inmuebles allanados se secuestraron varias dosis de cocaína, una importante cantidad de plantas de Cannabis sativa, más de 600.000 pesos en efectivo.
presuntamente producto de la venta de estupefacientes, 25 proyectiles calibre 9 milímetros, un cargador de pistola, once teléfonos celulares, una tablet y documentación de interés para la causa.
Los detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), junto con los elementos incautados.