Caso Loan Peña: fijaron fecha de juicio contra los 17 imputados en Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó el 7 de octubre como fecha de inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio. En total serán 17 los imputados que enfrentarán el debate público.

Durante la audiencia preliminar, el presidente del tribunal, Eduardo Ariel Belforte, informó que el juicio será presencial y que las audiencias se realizarán los días miércoles y jueves de cada semana hasta diciembre de 2026.

“La audiencia del debate oral y público será presencial, fijando como fecha de inicio del debate el día miércoles 7 de octubre del corriente año”, expresó el magistrado al inicio de la sesión, publicó Infobae.

Plazo para delimitar prueba y testigos

Los jueces otorgaron un plazo de 15 días para que las partes adecuen la prueba y reduzcan la cantidad de testigos ofrecidos. El tribunal consideró necesario organizar el proceso dada la complejidad del expediente y la cantidad de cuerpos que integran la causa.

“Debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, sostuvo Belforte, y convocó a las partes a realizar acuerdos probatorios sobre cuestiones no controvertidas.

El Ministerio Público Fiscal había propuesto inicialmente más de 700 testigos, aunque recientemente redujo la lista a 161 para su comparecencia en juicio, solicitando que el resto sea incorporado por lectura o reserva.

Reacción del fiscal general

La decisión generó la reacción del fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, quien anunció que impugnará la fecha fijada por el tribunal y pedirá que se adelante el comienzo del juicio.

“Voy a impugnar la fecha de debate del 7 de octubre, porque estamos esperando justicia”, afirmó el fiscal. También cuestionó el plazo otorgado para adecuar la prueba y consideró que la audiencia debía aprovecharse para ajustar los testigos ofrecidos.

“Este es un caso realmente que amerita justicia y lo más pronto posible. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está”, agregó.

Los imputados y la causa

De los 17 imputados, siete están acusados en la causa principal por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, mientras que otros diez enfrentan cargos en un expediente paralelo por maniobras destinadas a desviar la investigación.

(fuente Infobae)

Los imputados por la causa ‘Naranjal’, como le dicen, son Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada” y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

La acusación detalla que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.

En cambio, el expediente que se abrió en paralelo tiene 10 procesados -los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy- por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

Son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

(fuente Infobae)

Están acusados de una variedad de figuras delictivas: privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

Loan fue visto por última vez cuando se dirigía a un naranjal junto a adultos y otros niños tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Desde entonces permanece desaparecido.

Los acusados en el expediente principal están imputados por el delito previsto en el artículo 146 del Código Penal, que contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión.

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresó así en la etapa previa al juicio oral, mientras el Ministerio Público Fiscal anticipó que insistirá en acelerar el inicio del debate.